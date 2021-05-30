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Dünya İngiltere Başbakanı Johnson gizlice evlendi! Gayrimeşru çocuğu olmuştu
Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson gizlice evlendi! Gayrimeşru çocuğu olmuştu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde gizli bir törenle evlendi. Kısa sürede İngiltere'nin bir numaralı gündemi olan düğünden ilk kare geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 23:02:00 -
İngiltere Başbakanı Johnson gizlice evlendi! Gayrimeşru çocuğu olmuştu

56 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Carrie Symonds'la Westminster Katedrali'nde aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı 30 kişilik küçük bir törenle evlendi.

"Karantina var" diyerek katedrali kapatmışlar

The Sun gazetesi ziyaretçilere açık olan katedralin, 13.30'da karantinaya alınacağı söylenerek boşaltıldığı ve törenin düzenlendiğini yazdı.

Gizli düğün ülkenin gündemine oturdu

Johnson'un gizli düğünü kısa sürede ülke gündeminin birinci sırasına yerleşti. İngiliz basını düğünden ilk fotoğraflara ulaştı. 2019'da nişanlanan çift Johnson'ın başbakan olmasından sonra başbakanlık konutuna taşınmış ve burayı evlenmeden kullanan ilk çift olmuştu.

Çiftin gayrimeşru bir çocuğu var

2020'nin Nisan ayında Johnson’ın nişanlısı Symonds, Londra’daki bir hastanede gayrimeşru erkek bebek dünyaya getirmişti.

Pazartesi günü görevine geri dönen Johnson’ın, 2018’de biten son evliliğinden dört, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor. İkili şubat ayında nişanlanmıştı.

 

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Yorumlar

Ali efe

İngilizin atası da babasını bilmezdi bu da nikahsız doğurdu işte. Zina yapar karıları, gurur duyar kocaları
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