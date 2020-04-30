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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson duyurdu: İlan edebilirim

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Pik noktasını geçtiğimizi ilan edebilirim… İnişteyiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:10:00 -
İngiltere Başbakanı Johnson duyurdu: İlan edebilirim

Yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından bu hafta başında göreve dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk basın toplantısında, “Pik noktasını geçtiğimizi ilan edebilirim… İnişteyiz” dedi.

Başbakan, “Gelen hafta ekonomimizi harekete geçirme ve çocukların okula dönmeye yönelik ayrıntılı bir plan sunacağım” diye ekledi.

Boris Johnson, diğer yandan koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılması veya yumuşatılması ile ilgili tüm konuşmaların zamansız olduğunun altını çizdi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 674 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 711'e yükseldi.

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