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Seyahat İngiltere Almanya ve Rusya… Türk pazarında kıyasıya rekabet
Seyahat

İngiltere Almanya ve Rusya… Türk pazarında kıyasıya rekabet

Yeniakit Publisher
2023-12-19 07:52:00 -
İngiltere Almanya ve Rusya… Türk pazarında kıyasıya rekabet

Turizmde turist karşılayıp ağırlayan (İncominci) bir ülke olarak Türkiye’ye 100’ün üzerinde ülkeden ziyaretçi geliyor.

Bunun yarısına yakınını üç kaynak Pazar Rusya, Almanya ve İngiltere oluşturuyor.

Bu yılın 10 aylık döneminde Türkiye’ye gelen yurtdışında yerleşik yurttaşlar dışında, toplam yabancı sayısı 44.2 milyon kişi olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 35’ini oluşturan 15 milyonu üç kaynak pazar; Rusya, Almanya ve İngiltere’den.

Bunlardan İngiltere son yıllarda özellikle Antalya’ya gelenlerin sayısı hızla artıyor.

Üç kaynak pazardan Almanya uzun yıllardan Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke iken Rusya’dan gelenler her yıl biraz daha artarak liderliğe yükseldi. Uzun süreden beri devam eden bu durum 24 Kasım 2025 yılında Rus uçağının düşürülmesi ile yalnız bu pazarda değil Türkiye’nin turizm tarihinde uğradığı en büyük kayba neden oldu.

Bu olay ile ilgili olarak Türkiye’nin özür dilemesi ile düzenlen ilişkiler üzerine Rusya yeniden liderliğe yükselmenin yanında Türkiye’nin turizmdeki gidişatında belirleyici oldu. Öyle ke küresel salgın (Pandemi) ve Amerika ve AB’nin Rusya’ya yaptırımlar uyguladığı dönemde Türkiye turizmde Rusya sayesinde daha da büyüdü. Türkiye’nin dünyanın en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülke arasında 4. Sıraya çıkması bu dönemde gerçekleşti
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Üç kaynak pazardan Rusya’nın özetle durumu bu.

Almanya’ya gelince, bugün itibariyle dünya turizminin lokomotifi olan Avrupa seyahat pazarının lokomotifi Almanya’dır.

Almanya dünya turizminin merkezi olan Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz bölgesindeki bütün ülkeler için kaynak pazardır.

Bu özelliği ile Almanya yalnız Almanya değildir, Almanya ile ilişkiler siyasi alanda olduğu gibi turizmde de diğer Avrupa ülkelerini de etkiliyor.

Alman tur operatörlerinden başta Avrupa pazarının en büyük grubu TUI olmak üzere tur operatörlerinin Türkiye’de geçmişe dayanan partnerlik ilişkileri var.

Bugün uluslararası seyahat endüstrisi için bir ‘Case Study’ olan Türk tur operatörlüğü Almanya’da doğdu büyüdü Almanya’nın en büyükleri ile rekabet eden hale geldi ve buradan diğer ülkelere yayıldı. 2000’li yıllarda birleşme satın alma ve iflaslar nedeniyle bitme noktasına gelen Türk tur operatörleri yeniden Almanya’ya döndü, hızla yükseliyor.

Dolayısıyla Almanya kaynak pazar olmasını sağlayan gelen turist sayısından öte bu nedenle de önemlidir.

Gelelim İngiltere’ye, AB üyeliğinden ayrılmasından sonra (Brexit) bu ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısı artmaya başladı ve bugün Türkiye’nin en çok ziyaretçi aldığı üçüncü ülke oldu.

Daha önce özellikle Ruslar için tercih edilen her şey dahil sistemi artık İngilizler için de yükselen bir trend haline geldi ve bunun için tercih edilen destinasyon Türkiye oldu.

İngilizlerin Türkiye’ye artan ilgisinde TL’nin diğer yabancı para birimleri karşısında olduğu gibi Sterlin karşısında da ne yazık ki hızla değer yitirmesi nedeniyle ucuz destinasyon olmasının da önemli bir etkisi var.

Türkiye’nin turizmde üç kaynak pazarının durumu özetle böyle.

Peki bu üç kaynak pazarda Türkiye’nin 2024’teki durumu nedir, ne bekleniyor

Erken rezervasyonlar, tur operatörlerinin yaptıkları açıklamalar ve peş peşe kapasite artırmaları 2024’ün iyi geçeceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

Bu beklentiyi olumsuz etkileyebilecek Alman ekonomisindeki daralma, Avrupa ve dünya genelinde enflasyon yükselişinin tatil harcamalarının kısılmasına neden olabilme olasılığıdır.

Fehmi Köfteoğlu/Odatv

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