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Dünya İngiltere, Afganistan'daki askerlerini düzenli olarak geri çekecek
Dünya

İngiltere, Afganistan'daki askerlerini düzenli olarak geri çekecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Afganistan’da görev yapan İngiliz askerlerinin ülkeden düzenli olarak ayrılmasını destekleyeceklerini bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 09:36:00 -
İngiltere, Afganistan'daki askerlerini düzenli olarak geri çekecek

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Raab, ülkesinin daha barışçıl bir geleceğe sahip istikralı Afganistan'ı desteklemek için NATO ve Afganistan halkının yanında olduğunu belirtti.

Raab, Afganistan’daki İngiliz askeri birliklerinin ülkeden düzenli olarak ayrılmasını destekleyeceklerini kaydetti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece da yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan halkının barışçıl ve istikrarlı bir geleceği hak ettiğini kaydetti.

Wallece, “Geri çekilirken, Afganistan’da hizmet veren insanlarımın güvenliği önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Müttefik ülkelere yönelik saldırıların güçlü bir yanıtla karşılanacağı konusunda netiz.” ifadelerine yer verdi.

NATO müttefikleri Afganistan'dan çekilme konusunda birlik içinde

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerini tamamen çekmeye başlayacaklarını ve sürecin 11 Eylül 2021'den önce tamamlanacağını açıklamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konseyinin savunma ve dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, NATO üyesi ülkelerin, Afganistan'dan 1 Mayıs'tan itibaren çıkılması konusunda birlik içinde olduğunu söylemişti.

Stoltenberg, Afganistan'da 10 bin kadar NATO askeri bulunduğunu, bunların çoğunun ABD askeri olmadığını belirterek, şunları kaydetmişti:

"Son hafta ve aylarda Afganistan'daki varlığımız hakkında istişarelerde bulunuyorduk. ABD'nin çekilme kararı ışığında NATO savunma ve dışişleri bakanları izlenecek yolu bugün ele aldı ve NATO Kararlı Destek Misyonu güçlerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlamasına karar verdi. Çekilmemiz düzenli, koordineli ve itinalı olacak. Tüm askerlerin çekilmesini birkaç ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu sürede Taliban'ın askerlerimize yönelik herhangi bir saldırısına güçle karşılık verilecek. Afganistan'a birlikte gittik, duruşumuzu birlikte ayarladık ve beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz."

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