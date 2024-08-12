  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ve İngiltere o ülkeye nükleer denizaltı malzemesi transfer edecek! Gizli bilgi paylaşımını öngören anlaşma imzaladı

İstanbul hava sahasında alarm veridi! Pilotlar sık sık uyarılıyor

İsrail’e yapacağı hamle beklenirken bomba İran’da patladı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, zehir zemberek sözlerle istifa etti ‘Kabine toplantısında halkın hassasiyeti dikkate alınmadı’

Erdoğan eski yazarımız Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı

Yunanistan cehennemi yaşıyor! 9 köy ve İki hastane tahliye edildi… Yangın Atina’ya yaklaştı

PKK'lı teröristler Şırnak'ta sivillere saldırdı

DEM'li Van Belediyesi Türklere hizmet vermiyor

Putin'den Filistin hamlesi! İsrail kuduracak

ABD ve İngiltere Kıbrıs’a yığınak yapıyor? 1000’den fazla komando Ağrotur'da! Neler oluyor? İngiliz amfibi hücum gemileri Güney Kıbrıs açıklarına yanaştı

Fonlu medya bu tepkiye sansür uyguluyor! Ekrem İmamoğlu Cemal Enginyurt'u bile çıldırttı
Dünya İngiltere, ABD, Fransa, İtalya ve Almanya'dan ortak bildiri: Artık zaman kalmadı
Dünya

İngiltere, ABD, Fransa, İtalya ve Almanya'dan ortak bildiri: Artık zaman kalmadı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 23:00:00 -
İngiltere, ABD, Fransa, İtalya ve Almanya'dan ortak bildiri: Artık zaman kalmadı

Katil İsrail'e Gazze'deki katliamlarında açık destek veren ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ortak bildiri yayımladı. 'Ateşkes' için çağrı yapılan bildiride "Kaybedecek daha fazla zaman kalmadı" denildi.

İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve İtalya, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını istedi.

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasına tam destek verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim'in, mümkün olan en kısa zamanda ateşkes anlaşmasının tamamlanması için müzakerelerin bu hafta yeniden başlamasına yönelik çağrısına destek veriyoruz ve kaybedecek daha fazla zaman kalmadığını vurguluyoruz. Tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli."

"İRAN TEHDİTLERE SON VERMELİ"

Açıklamada, İsrail'in İran karşısında kendini savunmasına tüm desteğin devam edeceği aktarılarak, "İran'a İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada, bu tür bir saldırının bölgesel güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağının altı çizildi.

İSRAİL'E SİLAH DESTEĞİ VERİP ATEŞKES İSTİYORLAR

Gazze'de ateşkes için çağrıda bulunan ABD yönetimi, geçen hafta İsrail'e 3,5 milyar dolarlık askeri yardıma onay vermiş, söz konusu adım ABD içinde ve uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Derac Mahallesi'nde binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinliler sabah namazı için avluda toplandığı sırada hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, en az 100 Filistinli feci biçimde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

ABD'den son dakika Gazze açıklaması! Tarih verdiler
ABD'den son dakika Gazze açıklaması! Tarih verdiler

Dünya

ABD'den son dakika Gazze açıklaması! Tarih verdiler

İran'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Zarar vermemesini umuyoruz
İran'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Zarar vermemesini umuyoruz

Dünya

İran'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Zarar vermemesini umuyoruz

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti

Gündem

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti

Katil İsrail'e silah veren ABD'den alçak tavır! "Gazze’deki sivil ölümlerinden endişeliyiz"
Katil İsrail'e silah veren ABD'den alçak tavır! "Gazze’deki sivil ölümlerinden endişeliyiz"

Dünya

Katil İsrail'e silah veren ABD'den alçak tavır! "Gazze’deki sivil ölümlerinden endişeliyiz"

Hamas'tan Gazze'de saldırı açıklaması: 100 kişi arasında hiçbir direniş üyesi yok
Hamas'tan Gazze'de saldırı açıklaması: 100 kişi arasında hiçbir direniş üyesi yok

Dünya

Hamas'tan Gazze'de saldırı açıklaması: 100 kişi arasında hiçbir direniş üyesi yok

Hamas lideri Sinvar’dan Gazze’de savaşı sona erdirecek adım
Hamas lideri Sinvar’dan Gazze’de savaşı sona erdirecek adım

Dünya

Hamas lideri Sinvar’dan Gazze’de savaşı sona erdirecek adım

Gazze'de ateşkes mümkün mü? Moruk Biden cevapladı
Gazze'de ateşkes mümkün mü? Moruk Biden cevapladı

Dünya

Gazze'de ateşkes mümkün mü? Moruk Biden cevapladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23