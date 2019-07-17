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İngiltere 3. savaş gemisini bölgeye gönderiyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Basra Körfezi'ne üçüncü bir savaş gemisi gönderileceğini, ancak bunun İran'la yaşanan mevcut gerilimle bir ilişkisinin olmadığını açıkladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
İngiltere 3. savaş gemisini bölgeye gönderiyor

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Basra Körfezi'ne üçüncü bir savaş gemisi olarak HMS Kent'in gönderileceği belirtildi. Ancak Bakanlık, bu adımın İran'la yaşanan gerilimle bir ilişkisi olmadığını kaydetti.

Bakanlık, söz konusu uzun devreli hareketin 'rutin' teşkil ettiğini belirtti. Yetkililere göre HMS Kent, HMS Duncan'dan görevi devralmak üzere yılın ilerleyen zamanlarında bölgeye gelecek.

İngiltere ordusuna bağlı kuvvetler, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını delerek İran'dan Suriye'ye ham petrol taşıdığı öne sürülen bir tankeri geçen hafta Cebelitarık Boğazı'nda durdurmuştu.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi de yaptığı açıklamada, Grace 1 isimli tankerin Suriye'deki Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirtmişti. Tahran ise tankerin Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddialarını reddediyor.

Olayın ardından, Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmanmıştı. İngiltere Perşembe günü, bölgedeki bir İngiliz tankerini engelleme girişiminde bulunan İranlı gemileri savuşturduklarını açıklamıştı. Londra, İngiliz bandıralı gemileri güvenlikleri konusunda da uyarmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
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