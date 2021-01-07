İngilizlerin hayatı kuraya kaldı! Hastaneler doldu kovid tedavisi için çekiliş gündemde

Mehmet Aydın

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında üçüncü kez kitlesel karantinaya giren İngiltere’de, sağlık sisteminin yetersiz kalması durumunda tedavi edilecek Kovid-19 hastalarının ‘kura yöntemiyle seçileceği’ kaydedildi. Günlük vakaların 60 bin civarında seyrettiği ülkede Ulusal Sağlık Sistemi’nden (NHS) uzmanların hazırladığı acil durum protokolü taslağına göre, benzer semptomlar gösteren hastaların ‘kurayla belirlenip’ tedavi edilebileceği belirtildi.

‘4 aşamalı süreç’ izlenecek

NHS’e bağlı hastanelerde dolaşıma giren taslakta, kaynakların yetmediği durumlarda hastaların ‘bir etik sistem kullanılarak’ nasıl seçileceği detaylandırıldı. Buna göre, hastanelerde kapasitenin dolması halinde doktorlar kimin tedavi olması gerektiğine karar vermek için ‘dört aşamalı bir süreç’ izleyecek.

Sağlık çalışanlarının, hastanın hayatta kalma şansını ve mevcut belirtileri değerlendirmesi, ayrıca hasta yakınlarının da görüşünü alarak daha fazla hayat ve ‘yaşam yılı’ kurtarmayı hedeflemesi isteniyor. Bunların yanı sıra, tedavi sürecine dahil olmayan bir uzmandan da görüş alınması gerekiyor.

‘Karar verilemeyen durumlarda rastgele seçilecek’

Uzmanlar, bu durumun ‘nadir yaşanacağını’ öngörse de, ‘dört aşamalı süreçle’ karar verilememesi halinde ‘kura yöntemine’ başvurulabileceği kaydedildi. Taslak belgede, “Benzer semptomlara sahip, başka yollarla ayrıştırılamayan hastalar için kura gibi rastgele bir seçim yöntemi kullanılabilir” ifadelerine yer verildi. Royal United Hospital Bath NHS Trust’tan uzmanların hazırladığı belgede, ‘açık ve şeffaf karar vermeyi’ amaçladıkları ifade edildi.