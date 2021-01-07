  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İngilizlerin hayatı kuraya kaldı! Hastaneler doldu kovid tedavisi için çekiliş gündemde
Gündem

İngilizlerin hayatı kuraya kaldı! Hastaneler doldu kovid tedavisi için çekiliş gündemde

“Üzerinde güneş batmayan imparatorluk” diye tabir edilen İngiltere, Koronavirüse diz çöktü. Son 10 günde vakaların 50 binin üzerinde seyrettiği ülkede birçok hastane dolup taştı. Krize karşı çare arayan Ulusal Sağlık Sistemi’nden uzmanlar hazırladıkları protokol taslağında, “Hastalar için kura gibi rastgele bir seçim yöntemi kullanılabilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 11:42:00 - 2021-01-07 11:35:47
İngilizlerin hayatı kuraya kaldı! Hastaneler doldu kovid tedavisi için çekiliş gündemde

 Mehmet Aydın 

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında üçüncü kez kitlesel karantinaya giren İngiltere’de, sağlık sisteminin yetersiz kalması durumunda tedavi edilecek Kovid-19 hastalarının ‘kura yöntemiyle seçileceği’ kaydedildi. Günlük vakaların 60 bin civarında seyrettiği ülkede Ulusal Sağlık Sistemi’nden (NHS) uzmanların hazırladığı acil durum protokolü taslağına göre, benzer semptomlar gösteren hastaların ‘kurayla belirlenip’ tedavi edilebileceği belirtildi.

‘4 aşamalı süreç’ izlenecek

NHS’e bağlı hastanelerde dolaşıma giren taslakta, kaynakların yetmediği durumlarda hastaların ‘bir etik sistem kullanılarak’ nasıl seçileceği detaylandırıldı. Buna göre, hastanelerde kapasitenin dolması halinde doktorlar kimin tedavi olması gerektiğine karar vermek için ‘dört aşamalı bir süreç’ izleyecek.

Sağlık çalışanlarının, hastanın hayatta kalma şansını ve mevcut belirtileri değerlendirmesi, ayrıca hasta yakınlarının da görüşünü alarak daha fazla hayat ve ‘yaşam yılı’ kurtarmayı hedeflemesi isteniyor. Bunların yanı sıra, tedavi sürecine dahil olmayan bir uzmandan da görüş alınması gerekiyor.

‘Karar verilemeyen durumlarda rastgele seçilecek’

Uzmanlar, bu durumun ‘nadir yaşanacağını’ öngörse de, ‘dört aşamalı süreçle’ karar verilememesi halinde ‘kura yöntemine’ başvurulabileceği kaydedildi. Taslak belgede, “Benzer semptomlara sahip, başka yollarla ayrıştırılamayan hastalar için kura gibi rastgele bir seçim yöntemi kullanılabilir” ifadelerine yer verildi. Royal United Hospital Bath NHS Trust’tan uzmanların hazırladığı belgede, ‘açık ve şeffaf karar vermeyi’ amaçladıkları ifade edildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Provokatörler neden bu şarkıyı seçti? Boğaziçililerin söylediği Metallica şarkısında kan donduran detay!
Gündem

Provokatörler neden bu şarkıyı seçti? Boğaziçililerin söylediği Metallica şarkısında kan donduran detay!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona başlayan grup, makam odası önünde Metallica'dan Master Of ..
ABD'de darbe girişimi sonrası flaş gelişme! Peş peşe istifa ettiler
Dünya

ABD'de darbe girişimi sonrası flaş gelişme! Peş peşe istifa ettiler

ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşl..
Başbuğ'dan ABD'deki darbeye çarpıcı yorum
Dünya

Başbuğ'dan ABD'deki darbeye çarpıcı yorum

ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının ABD Kongre binasına yürümesiyle ülke karıştı. Eski Asker ve Güvenlik ve Terör Uzmanı Çoşkun Başbuğ,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay