İngilizlere ne vadetti? Kılıçdaroğlu onayı aldı: Parayı buldum gençler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, icazet seferinin ikinci durağı İngiltere medet umuyor. CHP lideri sosoyal medyadan yayınladığı videoda "Londra'da parayı buldum." ifadelerini kullanması dikkat çekti. Geçtiğimiz ay ABD'de icazet seferi düzenleyen Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönüşen ziyareti sırasında kendi mahallesinde dahi eleştirilerin hedefi haline geldi.

İcazette yeni durağı İngiltere

ABD'den döner dönmez "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun icazet turundaki yeni durağı ise İngiltere oldu. Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada dikkat çeken temaslar kurdu.

Para ve kaynak bulmak adına Londra'da olduğunu ifade eden CHP lideri, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'yi karalamayı ise bir an olsun bırakmadı.

Daha önce "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" ifadeleriyle bir kara propaganda yürüten Kılıçdaroğlu, şimdilerde ise tefeci dediği Londra'dan medet umuyor.

"Londra'da parayı buldum" çıkışı

Birkaç gündür Londra'da olan Kılıçdaroğlu, bugün hamburger yediği sırada çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Hamburgerlerimizi yedik" diyerek kendisine yöneltilen eleştirileri umursamadığını kanıtlamış oldu. Bu paylaşımında 22.00'yi işaret eden CHP lideri, "para bulduğunu" açıkladı.

Parlak Türkiye için 4 gündür yatırımcılarla konuştuğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla görüştük. Akşamsa 342 milyar dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük teknoloji yatırımlarını yapan bir yatırım grubu ile görüşeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını "Sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham olacaksınız emin olun. Göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi…" ifadeleriyle noktaladı.

Faik Öztrak'ın sözleri gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun, "Parayı buldum" çıkışı, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

Öztrak, "Hep söylüyoruz: 'Borç alan emir alır'" ifadelerini kullanmıştı. Milletten icazet isteyecek yüzü olmayan CHP liderinin, tefeci dediği Londra'nın kayığına binerek icazet aldığını duyurması akıllara "Kim, bilir ne vadetti?" sorusunu getirdi.

Kaynak: Ahaber