İngilizlere Dünya Kupası öncesi büyük şok!

Liverpool'un Roma'yı 5-2 yendiği maçın 15. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapattı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada sağ diz bağlarında hasar oluşan 24 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı ve 2018 Dünya Kupası'nda da mücadele edemeyeceği belirtildi.