İngilizlere Dünya Kupası öncesi büyük şok!
Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool - Roma karşılaşmasında sakatlanan İngiliz oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain'in Dünya Kupası'nı kaçıracak.25 Nisan 2018 Çarşamba 20:35
Liverpool'un Roma'yı 5-2 yendiği maçın 15. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapattı.
Liverpool'dan yapılan açıklamada sağ diz bağlarında hasar oluşan 24 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı ve 2018 Dünya Kupası'nda da mücadele edemeyeceği belirtildi.
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