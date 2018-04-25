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İngilizlere Dünya Kupası öncesi büyük şok!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool - Roma karşılaşmasında sakatlanan İngiliz oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain'in Dünya Kupası'nı kaçıracak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 20:35
İngilizlere Dünya Kupası öncesi büyük şok!

Liverpool'un Roma'yı 5-2 yendiği maçın 15. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapattı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada sağ diz bağlarında hasar oluşan 24 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı ve 2018 Dünya Kupası'nda da mücadele edemeyeceği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 20:35
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