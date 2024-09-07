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Medya İngilizlerden ucuz "Gazze" numarası! Hadi gidin işinize be
Medya

İngilizlerden ucuz "Gazze" numarası! Hadi gidin işinize be

Yeniakit Publisher
2024-09-07 13:10:00 - 2024-09-07 11:43:01
İngilizlerden ucuz "Gazze" numarası! Hadi gidin işinize be

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, İngiltere’nin İsrail’e silah satışını askıya almasının perde arkasını sorguladı. Şeker, bu kararın Gazze’deki katliamlar için yeterli olmadığını ve bir aldatmaca olduğunu belirtti. Yazar, İngiltere’nin gerçek niyetinin Gazze'deki zulmü durdurmak olmadığını vurguladı. Mehmet Şeker, bu kararın ucuz bir numara olduğunu kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, İngiltere’nin İsrail’e silah satışını askıya almasının perde arkasını sorguladı. Şeker, bu kararın Gazze’deki katliamlar için yeterli olmadığını ve bir aldatmaca olduğunu belirtti. Yazar, İngiltere’nin gerçek niyetinin Gazze'deki zulmü durdurmak olmadığını vurguladı. Mehmet Şeker, bu kararın ucuz bir numara olduğunu kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

"İngiltere’den de olumlu bir haber geldi.

İsrail’e yapılan otuz çeşit silah ve mühimmatın satışı askıya alınmış.

İsrail o silahlarla Gazze’de katliam yaptığı için bu karara varmışlar.

Aman ne güzel.

Haberin bu kadarına bakarsak, sevinmek gerektiğini düşünürüz.

Aslı başka türlü.

Ayrıntı belirtilmezse boş yere sevinç yaşanır.

İngiltere, İsrail’e toplam 350 çeşit silah satışı yapıyor, satışı durdurulan kısmı bunların içinde otuz tanesi.

Geriye 320 çeşit silah ve malzeme kalıyor.

Gazze’de katliamın hatta soykırımın neredeyse senesi gelmek üzere, bunca zaman aklınız neredeydi?

Yeni mi fark ettiniz Gazze’de katliam yapıldığını?

Hem askıya almak ne demek? Askıdan istediğin zaman indirilebilir. Dolayısıyla bu karar pek ucuz bir numara. Kimseye hitap etmez. Alıcısı yok. Sür eşeği başka bir yere, orada müşteri ara."

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