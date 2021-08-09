İngilizlerden Taliban önerisi: Taliban’a karşı olan Afgan güçlere destek verelim

Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Nick Carter, Taliban’a karşı Kabil hükümeti güçlerine yönelik desteğin sürmesi gerektiğini savundu.

Carter, İngiliz The Times’ta yayınlanan yazısında, Taliban’ın son dönemde Afganistan’da kaydettiği ilerlemenin altını çizdi.

İngiliz general, özellikle İngiliz ordusunun uzun yıllar Taliban’dan ele geçirmek için uğraş verdiği Hilmend vilayetindeki duruma değindi. İngiliz güçleri 2006 yılında başlatılan Hilmend harekatlarına öncülük etmiş, bölgede ağır kayıplar vermişti. Ancak Taliban 2011 yılı sonrasında Hilmend’i geri almaya başlamıştı. Bugün, vilayetin merkezi Leşkergah şehrinin küçük bir kısmı haricinde vilayetin tamamına yakını Taliban kontrolünde.

İngiliz Genelkurmay Başkanı Carter, “Taliban’a karşı direnen Afgan güçlere desteğe devam edilmesi gerektiğini” savundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Temmuz ayı başında İngiliz ordusunun tamamına yakınının Afganistan’dan çekildiğini açıklamıştı.

İngiliz Başbakan, ülkede sadece İngiliz Büyükelçlik binasını korumak üzere küçük bir askeri birlik kaldığını dile getirmişti.

İngiliz ordusu, 2001 yılında ABD ile beraber işgal ettiği Afganistan’da resmi rakamlara göre toplam 455 askerini kaybetti. Bu kayıplarla beraber İngilizler, ülkede ABD’nin ardından en çok kayıp veren yabancı ülke oldu.

Doha Anlaşması ve çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ve diğer yabancı güçler ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti. Anlaşma imzalandığı dönemde ABD’nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan’daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

2020 Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapattı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan’daki asker sayısını 2 bin 500’e düşürdü.

20 Ocak 2021 tarihinde resmi olarak göreve başlayan Joe Biden yönetimi ise, çekilme sürecinin Mayıs ayında başlayacağını ve 11 Eylül 2021 tarihine kadar bitirileceğini ilan etti.

Temmuz ayı itibariyle ABD, başta Bagram Üssü olmak üzere Afganistan’daki önemli merkezlerini terk etti. Yabancı güçlerin tamamına yakını da Afganistan’dan ayrıldı.

Kaynak: Mepa News