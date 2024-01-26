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Spor İngilizlerden flaş karar! Bir anda imzalayacaklar mı? Bu neyin inadı: Ne kötü bir haber bu...
Spor

İngilizlerden flaş karar! Bir anda imzalayacaklar mı? Bu neyin inadı: Ne kötü bir haber bu...

Yeniakit Publisher
2024-01-26 15:46:00 -
İngilizlerden flaş karar! Bir anda imzalayacaklar mı? Bu neyin inadı: Ne kötü bir haber bu...

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Jamaal Lascelles'in takımda kalmasını istediğini söyledi.

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Jamaal Lascelles'in takımda kalmasını istediğini söyledi.

İngiltere FA Cup 4. tur mücadelesinde Fulham ile Newcastle United karşı karşıya gelecek.

Fulham'ın ev sahipliğinde Craven Cottage'de oynanacak müsabaka, 27 Ocak Cumartesi akşamı saat 22.00'de başlayacak.

Bu maç öncesinde ise Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Takımda kalmasını istiyorum"
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Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden Jamaal Lascelles'e ilişkin konuşan Eddie Howe, deneyimli stoperin takımda kalmasını istediğini söyledi.

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