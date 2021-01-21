  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İngilizlerden bomba itiraf! Mesut Özil neden geldi?
Spor

İngilizlerden bomba itiraf! Mesut Özil neden geldi?

Mesut Özil'in Arsenal'la bağlarının kopmasında en büyük etken, Uygur Türkleri hakkında attığı tweet. Çin pazarını kaybetmek istemeyen Arsenal, Mesut Özil'i gözden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 11:07:00 - 2021-01-22 08:05:21
İngilizlerden bomba itiraf! Mesut Özil neden geldi?

Avrupa basını Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olmasının şaşkınlığını yaşamaya devam ederken, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Independent, yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertli kulübe geliş süreciyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Independente.co.uk’ta yer alan yazıda; Mesut’un Arsenal’dan ayrılmasının en büyük sebebinin Uygur Türkleri için attığı tweet olduğunu vurguladı. Haberde şu sözlere yer verildi: “Özil, 13 Aralık 2019’da Çin’in Uygurlar’a yönelik muamelesini kınayan tweet attı. Bu tweet Çin’de rahatsızlık uyandırdı.

Çin’deki pazarını kaybetmek istemedi

Çin, Arsenal’ın maçlarının televizyonlardan yayınlanmasını kaldırdı. Arsenal da Çin’deki pazarını kaybetmek istemedi ve Mesut’u cezalandırmayı düşündü. Kişisel görüşlerini ifade eden Alman futbolcunun bu açıklamalarını desteklemedi ve takımdan uzaklaştırıldı.

Süreç Mesut’un Fenerbahçe’ye transfer yolunu açtı

Mesut Özil’in maaş kesintisini kabul etmemesi ise takımdan uzaklaştırılma sebebi olarak gösterildi. Bu yaşanan süreç Mesut’un Fenerbahçe’ye transfer yolunu açtı. Özil’in Arsenal’den ayrılmasının ana sebebi sosyal medya paylaşımları.”

Siftah yapacağı mücadele belli oldu

Hafta başında çalışmalara başlaması beklenen yıldız futbolcu, daha sonra takımla antrenmanlarda yer alacak. 32 yaşındaki futbolcunun 30 Ocak'ta oynanacak ikinci yarının ilk maçı olan Ç. Rize karşılaşmasıyla siftah yapacağı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Amorti Kâzım

Çin ve Arsenâl'in bir değeri vardır ama onur ve şerefin değeri ölçülemez.Helâl olsun sana Mesut,arkandan Çinlileri ve İngilizleri havlatmışsın,daha önce de Almanları havlatmıştın.
  • Yanıtla

Turup

Mesuda allah bir göz vermiş gözleri ömre bedel.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Sözleri ülkesini karıştırdı: Türklerin köpeği olmak, Rusların temsilcisi olmaktan iyidir
Dünya

Sözleri ülkesini karıştırdı: Türklerin köpeği olmak, Rusların temsilcisi olmaktan iyidir

Dağlık Karabağ'daki savaşı Azerbaycan'a kaybeden Ermenistan'dan çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Ermenistan Hristiyan Demokratik Parti..
Dünyanın en büyük aşı üretim merkezinde yangın!
Dünya

Dünyanın en büyük aşı üretim merkezinde yangın!

Hindistan'da bulunan dünyanın en büyük aşı fabrikasında yangın çıktı.
Maaşlara bir zam daha! İşte yeni rakamlar...
Ekonomi

Maaşlara bir zam daha! İşte yeni rakamlar...

Sosyal yardım adı altında dağıtılan maaşlar, asgari ücretin belli olmasıyla birlikte yeniden güncellendi. 65 yaş aylığından engelli aylığına..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay