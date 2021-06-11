  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı
Borçlu da alacaklı da mağdur olmayacak
Maske cezasında Türkiye rekoru onda!
DTK Eş Başkanı Leyla Güven’e verilen 22 yıl hapis cezası onandı
Teknoloji İngilizlerden bomba itiraf: Hiçbir ülke Türkiye kadar etkin kullanamadı
Teknoloji

İngilizlerden bomba itiraf: Hiçbir ülke Türkiye kadar etkin kullanamadı

Türkiye'nin SİHA pazarında öncü bir aktör haline geldiğini belirten İngiliz haber ajansı Reuters, hiçbir ülkenin bu teknolojiden Türkiye kadar faydalanmadığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 13:04:00 -
İngilizlerden bomba itiraf: Hiçbir ülke Türkiye kadar etkin kullanamadı

İngiliz haber ajansı Reuters'ta, Türkiye'nin İHA pazarında öncü bir aktör haline gelmesiyle ilgili çarpıcı bir makale yayınlandı.

"Türkiye kadar etkin kullanan ülke yok"

Peter Apps tarafından kaleme alınan makalede, hiçbir ülkenin İHA dinamiğini Türkiye kadar etkin kullanmadığı yazıldı. Türkiye'nin, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelere satarak, İHA pazarında ana taşıyıcı haline geldiği de okuyucuya aktarıldı.

"Türkiye'nin başarısını görmekten herkes memnun değil"

İnsansız hava araçlarının Türkiye'nin dış politikasıyla mükemmel şekilde uyum sağladığının belirtildiği yazıda, "Türkiye'nin İHA ihracatındaki başarısını görmekten herkes memnun değil." detayı dikkat çekti.

Yine makalede, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycan'a önemli destek sağladığının da altı çizilirken, konuyla ilgili, "Türk drone'ları Ermeni tanklarını etkisiz hale getirdi" ifadesi kullanıldı.

"Azerbaycan'ın asıl başarısı Türkiye'nin desteğiydi"

Geçen yıl Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasında Türkiye'nin desteği, Azerbaycan'ın savaş alanındaki başarısının asıl noktasıydı. Türk İHA'ları, savaş alanında Ermeni tanklarını şiddetli bir etkiyle hedef aldı.

Türkiye'nin İHA'lardaki ihracat başarısını görmek herkesi memnun etmiyor. Kanada, nisan ayında, potansiyel İHA bileşenlerinin Türkiye'ye ihracatını engelledi. Batı da Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle yaptırım uygulamıştı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay