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İngilizlerden atlı polislere yoğun ilgi!

Süper Kupa maçı için alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında Taksim'de yerini alan atlı polislere İngiliz taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:38
İngilizlerden atlı polislere yoğun ilgi!

Dolmabahçe'deki Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa maçında saat 22.00’da karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları Taksim Meydanı’na bekleyişini sürdürüyor. Taksim ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında atlı polisler, meydana gelerek devriye gezmeye başladı.

Atlı polislerin gören İngiliz taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı taraftarlar atlı polislerle özçekim yaparken bazıları da fotoğraf çektirdi. Çocuğun atı sevmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

Polislerin atlarını sevip, takımlarına tezahürat yaptılar

Çevresi polis bariyerleriyle kapatılan Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan İngiliz taraftarlar tezahürat yaparak takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarların kardeşliği mutlu görüntüler oluştururken, Beşiktaşlı Türk taraftar ise İngiliz taraftarların arasında girerek tuttuğu takımının sembolü olan “pençe” işaretiyle fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Taksim Meydanı’nda yayın yapan bir televizyon muhabiri ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Vatandaşların araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı

Karaborsa bilet satıcısı yakalandı

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçına saatler kala Taksim Meydanı’nda elinde İngilizce yazılı bir kağıtla 125 dolar karşılığında bir taraftara karaborsa bilet satmaya çalışan şahıs, güven timleri tarafından yakalandı.

Dolmabahçe'deki Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa maçında saat 22.00’da karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları Taksim Meydanı’na bekleyişini sürdürürken bir şahıs, İngilizce “UEFA super trophy ticket” yazılı kağıtla taraftara bilet satmak istedi. Biletin ne kadar olduğunu soran taraftar 125 dolar karşılığını alınca pazarlık yapmak istedi.

Taksim’in göbeğinde 125 dolara bilet satmaya çalıştı

Şahsın 100 dolara kadar inmesinin ardından taraftar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine karaborsa bilet satan şahsın yanına gelen güven timleri, şahsın elindeki kağıdı alarak karaborsa biletin satışını yasak olduğunu belirtti. Şahsın kimliğini alarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis, bilete de el koyarak şahsı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:38
  1. UEFA Süper Kupa
  2. Taksim
  3. Atlı polisler

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