İngilizler yıllarca izinsiz toplamış! Türkiye el koydu

Ankara'daki İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan, Anadolu topraklarından toplanan ata tohumlarından oluşan koleksiyona Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından el konulduğu bildirildi.

İngiliz The Times gazetesine de haber olan tohumların İngilizlerce herhangi bir yasal izin alınmadan toplandığı ortaya çıktı.

The Times'da yayımlanan haberde Türkiye’nin İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koyduğu, Ankara'daki İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan tarihi öneme sahip binlerce örneğin, 2 sene önce ölen arkeobotanikçi Gordan Hillman'ın mirası olduğu yazıldı.

Haberde, İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nün başkanı Stephen Mitchell’in yazdığı mektuba da yer verilirken ayrıca, yetkililerin 108 kutu arkeobotanik örnek ile 4 büfe dolusu modern tohum koleksiyonunu Ankara'daki devlet müzelerinde sergilenmek üzere götürdükleri, koleksiyonun bölgedeki binlerce senelik arkeolojik alanlardan toplanan tohum ve botanik örneklerle modern tohumlardan oluştuğu bildirildi.

Yönetmelik gereği el konuldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bahse konu tohumlara, Türkiye’de yapılan kazılarda çıkarılması nedeni ile 'Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik' gereği el konuldu. Yetkililer, 3 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 4’üncü maddesinde 'Kayıt altına alınmış olan yerel çeşitler ile ilgili işlemler, bakanlığın izin ve denetimi altında gerçekleştirilir. Yerel tohumlar kamu malıdır' hükmünün yer aldığına dikkati çekti.

The Times, izinsiz toplandığını yazmadı!

Yetkililer, The Times gazetesinde yayımlanan haberde, 73 senedir Anadolu topraklarından toplanan bu tohumlara ait kanuni izin belgelerin olmayışına hiç değinilmediğine işaret etti.

"Sahada ve masada güçlü Türkiye'nin son örneği"

Yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun koordinatörlüğünde yürütülen ‘Ata Tohumu’ projesini anımsatarak, "İngilizler, Amerikalılar ve Hollandalıların uzun yıllardır Anadolu'dan topladıkları ata tohumları yeniden, İbrahim Saraçoğlu’nun önderliğinde çıkarılan yönetmelikle Bakanlığımız yetkililerince bizzat geri alındı. 73 yıllık hakimiyet, bir gecede ülkemize geri kazandırıldı. Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi 'Dünya beşten büyüktür' ifadesinin bürokraside ve diplomaside sahada ve masada güçlü Türkiye'nin en son yapılan icra örneğidir. İngilizlerin herhangi bir izni olmadığı halde yıllarca gerek kazılardan gerek yüzey araştırmalarından topladıkları Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi öz tohumları tekrar himayemiz altına alındı" ifadelerini kullandı.