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İngilizler yazdı: Saldırılar 6 kat arttı

The Guardian gazetesi, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısının ardından Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırıların 6 kat arttığını yazdı.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:08
İngilizler yazdı: Saldırılar 6 kat arttı

İngiltere merkezli The Guardian'ın haberine göre, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleşen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği hain katliam sonrası müslümanlara yönelik islamofobik saldırılar 6 kat arttı.

İngiltere merkezli The Guardian'ın haberine göre, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleşen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği hain katliam sonrası müslümanlara yönelik islamofobik ve ırkçı saldırılar 6 kat arttı.

Saldırı sonrası son 7 günde İslamofobik olaylar 6 kat arttı

The Guardian'ın haberine göre, müslüman karşıtlığı olmak üzere nefret suçlarını raporlayan Tell Mama, Yeni Zelanda'da gerçekleşen ve 50 müslümanın yaşamını yitirdiği hain katliam sonrası geçen son 7 gün içinde müslümanlara karşı yapılan islamofobik saldırıların 6 kat arttığını kaydetti.

Müslümanlara yönelik saldırılar yaşandı

İngiltere'de son yedi günde Kuzey Londra'da Oxford, Southampton ve Colindale'deki Müslümanlara yönelik silahlı el hareketlerinde ve silahlı saldırıların yaşandığında dair kayıtlar gerçekleşti. Colindale'de kızıyla birlikte yürüyen bir annenin aktardığına göre; dört genç silahlı tehditlerde bulundu. Bu haftanın başlarında ise Oxford'da başörtüsü giyen bir kadın, bir adamın silahı taklit eden sesler çıkardığını söyledi.

Tell Mama direktörü Atta: Bu durum kaygı ve üzüntü verici

Tell Mama Direktörü Iman Atta, "Müslümanlara karşı yapılan saldırıların artış gösterdiğini ve bu durumun kaygı ve üzüntü verici" olduğunu söyledi.

Terörist Tarrant'ın silahındaki Türk düşmanı yazılar dikkat çekmişti

Yeni Zelanda'da Cuma namazı sonrası camiye yapılan silahlı saldırının dehşet verici katliam videosu ortaya çıkmıştı. Yeni Zelanda CristChurch El Nur Camisi'ne ve bir camiye daha yapılan uzun namlulu otomatik silahlı saldırı anı videosu sosyal medya uygulaması Facebook uygulamasını kullanarak canlı yayınlayan caninin silahındaki Türk düşmanı TURKOFAGOS yazılarıyla dikkat çekmişti.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:08
  1. İngiltere
  2. İslamofobi

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