İngilizler yazdı: İngiltere'de otomobil üretimini durdurabilir! Elektrikli araç kotalarında alarm sinyali

Çok uluslu otomobil üreticisi Stellantis, devletin mevcut elektrikli araç kotalarında taviz vermemesi halinde şirketin İngiltere'deki üretimini durdurabileceklerini bildirdi.

Vauxhall, Citroen ve Peugeot gibi markaların sahibi olan çok uluslu otomobil üreticisi Stellantis, devletin mevcut elektrikli araç kotalarında taviz vermemesi halinde şirketin İngiltere'deki üretimini durdurabilir.

Firmanın İngiltere Genel Müdürü Maria Grazia Davino, "Stellantis İngiltere durmaz ancak Stellantis'in İngiltere'deki üretimi durabilir," dedi.

Hafta başında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Society of Motor Manufacturers and Traders'ın yıllık zirvesinde konuşan Davino, kararın "bir yıldan kısa bir süre içinde" verileceğini belirtti.

İngiltere'nin emisyon hedefleri, İngiliz otomobil üreticilerinin bu yıl toplam satışların en az yüzde 22'sini oluşturacak şekilde minimum oranda tamamen elektrikli otomobil satmasını gerektiriyor. Buna uyulmaması halinde her araç için 15,000 sterlin (17,760 euro) para cezası öngörülüyor.

İleriye dönük olarak, İngiltere hükümeti 2035 yılına kadar yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklamayı planlıyor, bu da 2030'u son tarih olarak belirleyen ilk hedefin hafifletilmesi anlamına geliyor.

Mevcut kuralların tüketici alışkanlıkları ile birlikte değerlendirildiğinde çok katı olduğunu savunan Davino, mevcut piyasa talebinin öngörülen zaman çizelgesini desteklemediğini belirtti.

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"Bu eğilim, sektör için yakın gelecekte çok zarar verici olabilir. Sadece 2030 veya 2035'te ne olacağı değil, 2024, 2025, 2026'da ne olacağı da önemli."

"Eğer talep, arzı takip etmezse, kâr ve zarar yönetimi yaptığımız için, İngiltere'yi etkileyen operasyonel kararlar almak zorunda kalacağız," diyen Davino, sözlerine şöyle devam etti: "Ne zaman olacağı sorusuna cevap veremem çünkü bunu planlamıyoruz. Bu bizim yapmak istediğimiz bir şey değil ve İngiltere'deki üretimimiz için mücadele edeceğiz."

"Ama bir ülkede üretim yapmak için avantajlara sahip olmalısınız," diye ekledi.

Geçtiğimiz yılın sonunda Ernst & Young, İngiltere'yi dünyanın en büyük 20 pazarı arasında elektrikli araç geçişine en iyi hazırlanan 5. ülke olarak sıraladı ve elektrikli araç satışlarında yıllık yüzde 36 büyüme öngördü.

Davino, buna rağmen talebin henüz hükümet kotalarını karşılayacak kadar güçlü olmadığını belirterek, bu sorunun şarj altyapısının geliştirilmesi ve tüketici sübvansiyonlarının devreye sokulması yoluyla çözülebileceğini savundu.

Stellantis şu anda Kuzeybatı İngiltere'deki Ellesmere Port fabrikasında elektrikli kamyonet üretiyor.

Firma daha önce 2025 yılında İngiltere'nin güneyindeki Luton üssünde bir elektrikli kamyonet üretim hattı başlatacağını açıklamıştı.

Bu projelerin uygulanabilirliği şimdi hükümetin bir sonraki hamlelerine ve dolayısıyla 4 Temmuz'da yapılacak İngiltere seçimlerine bağlı olabilir.