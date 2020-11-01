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Dünya İngilizler tuvalet kağıdına hücum etti!
Dünya

İngilizler tuvalet kağıdına hücum etti!

İngiltere’de 5 Kasım’da başlayacak olan karantina öncesi halk tuvalet kağıdı almak için marketlere akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 23:42:00 -
İngilizler tuvalet kağıdına hücum etti!

İngiltere’de 5 Kasım’da başlayacak olan karantina öncesi halk tuvalet kağıdı almak için marketlere koştu.

Manchester, Londra ve Southampton başta olmak üzere tüm şehirlerde insanlar salgının ilk günlerinde yaşandığı gibi tuvalet kağıtları stokladı, market raflarını boşalttı.

Bazı marketlerin önünde de uzun kuyruklar oluştu.

Tesco ve Asda gibi büyük market zincirleri yeterli sok olduğuna dair müşterileri uyarsa da pek etkili olmadı.

Bazı marketler de hükümetin karantina konusunda önceden kendilerini uyarmadığını, karantinaya hazırlıksız yakalandıklarını bildirdi.

 

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