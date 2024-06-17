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Spor İngilizler transferi duyurdu! Türkiye'den sipariş ettikleri sağ bek: O Ada'dan bulan Galatasaray o ismi radarına aldı
Spor

İngilizler transferi duyurdu! Türkiye'den sipariş ettikleri sağ bek: O Ada'dan bulan Galatasaray o ismi radarına aldı

Yeniakit Publisher
2024-06-17 19:37:00 - 2024-06-17 19:40:29
İngilizler transferi duyurdu! Türkiye'den sipariş ettikleri sağ bek: O Ada'dan bulan Galatasaray o ismi radarına aldı

İngilizler bu maçta topun rakipte olma hali üstüne iki farklı tablo çizdi. Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden son şampiyon Galatasaray özellikle sağ bek pozisyonunu doldurmak istiyor. Sacha Boey'i 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle Bayern Münih'e gönderen sarı-kırmızılılar o bölgeye alternatifi Ada'dan buldu. İşte detaylar.

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden son şampiyon Galatasaray özellikle sağ bek pozisyonunu doldurmak istiyor. Sacha Boey'i 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle Bayern Münih'e gönderen sarı-kırmızılılar o bölgeye alternatifi Ada'dan buldu. İşte detaylar.

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden son şampiyon Galatasaray özellikle sağ bek pozisyonunu doldurmak istiyor. Sacha Boey'i 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle Bayern Münih'e gönderen sarı-kırmızılılar o bölgeye alternatifi Ada'dan buldu. İşte detaylar.

Geride bıraktığımız sezonu 102 puanla, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyon olarak kapatan Galatasaray, 24.şampiyonluğunu alarak kupaya uzanan taraf oldu.
Gelecek sezon için hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı ve mücadeleci bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar düğmeye çoktan bastı.
Aslan'ın doldurmak istediği en kritik bölgelerden biri sağ bek pozisyonu. Sacha Boey'in, Bayern Münih'e transferi sonrası o bölgede bir türlü aradığını bulamaya Galatasaray'da bir süre önce Boey'in kiralık formülü gündeme gelmişti.

Ancak Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Kompany, Boey'i görme konusunda ısrarcı olunca, konu şimdilik rafa kalktı.

O İSİMDE ISRARCI

Yeni sezonda kaliteli bir sağ beki kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar daha önce de gündeme gelen bir isim için kulübüne teklif götürdü.
İngiliz basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılıar; West Ham United forması giyen Ben Johnson için kulübüne teklif götürdü.
Leedsunited.news adlı haber sitesi, Galatasaray'ın oyuncuyu bir diğer transfer etmek isteyen kulüp olan Leeds United'ın elinden kaptığını duyurarak, transferi açıkladı.
West Ham United ile sözleşme yenilemeyen oyuncuya Leeds United'ın oyuncuya teklif sunduğu ancak araya Galatasaray'ın girmesiyle transferin aksadığı bildirildi.
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24 yaşındaki İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

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