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Dünya

İngilizler Rusları kıstırdı! F-16 ve F-35 uçakları gönderildi

İngiliz Hava Kuvvetleri uluslararası hava sahasında uçarken Rus uçaklarına eşlik etmesi için İskoçya'daki Lossiemouth Hava Kuvvetleri Üssü'nden Typhoon savaşçılarını gönderdi. Bölgeye yaklaşan Rus uçaklarına uçuşun bazı kısımlarında Norveçli F-16 ve bir F-35 uçağı takip etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 17:00:00 -
İngilizler Rusları kıstırdı! F-16 ve F-35 uçakları gönderildi

İngiliz Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Kraliyet Hava Kuvvetleri Typhoon savaşçıları, Rus uzun menzilli bir uçağın kuzey İskoçya'daki uluslararası hava sahasına uçuşunu izlemek için havalandı" dedi.

Rus uçağının Birleşik Krallık'taki uçuş bilgi bölgesine girmediğini ve bu nedenle “onları durdurmak gerekmediğini” belirtmek gerekir.

Daha önce, raporlar, üç Tupolev-142 uçağının Barents ve Norveç denizlerinden ve Kuzeydoğu Atlantik'ten gelen nötr sular üzerinde planlanan bir uçuşu tamamladığını söyledi.

Tarafsız bölgede uçmaya rağmen, Rus uçaklarına uçuşun bazı kısımlarında Norveçli F-16 savaşçıları ve bir F-35 uçağı eşlik etti.

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Yorumlar

abdrhman

ne olmuş yani. it iti ne zaman ısırmışki. hepsi aynı b..kun sülalesi
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