İngilizler Rusları kıstırdı! F-16 ve F-35 uçakları gönderildi

İngiliz Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Kraliyet Hava Kuvvetleri Typhoon savaşçıları, Rus uzun menzilli bir uçağın kuzey İskoçya'daki uluslararası hava sahasına uçuşunu izlemek için havalandı" dedi.

Rus uçağının Birleşik Krallık'taki uçuş bilgi bölgesine girmediğini ve bu nedenle “onları durdurmak gerekmediğini” belirtmek gerekir.

Daha önce, raporlar, üç Tupolev-142 uçağının Barents ve Norveç denizlerinden ve Kuzeydoğu Atlantik'ten gelen nötr sular üzerinde planlanan bir uçuşu tamamladığını söyledi.

Tarafsız bölgede uçmaya rağmen, Rus uçaklarına uçuşun bazı kısımlarında Norveçli F-16 savaşçıları ve bir F-35 uçağı eşlik etti.