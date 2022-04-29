İngilizler, Prens Selman'ın dev transferini duyurdular!

Avrupa kulüplerinin radarında olan ve Trabzonspor ile kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşamaya hazırlanan Uğurcan Çakır için İngilizler'den flaş bir transfer iddiası geldi.

Süper Lig'de yarın şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor'da bu başarının baş rolünde yer alan isimlerinden olan kaleci Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda Avrupa'ya transfer olması bekleniyor.

Uğurcan Çakır Avrupa hayalini açıklamıştı

26 yaşındaki başarılı file bekçisi daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'da ülkesini ve kulübünü temsil etme hayalı olduğunu söylemişti.

İngilizler'den flaş iddia

İngiliz basını, Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Leeds United'ın, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldığını duyurdu.

Newcastle transfere yakın

Akşam'da yer alan habere göre; Avrupa'nın en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi olarak dikkat çeken Uğurcan daha pek çok kulüp tarafından da takip ediliyor. Ancak geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a satılan ve yeniden yapılanma konusunda çalışmalar yapan Newcastle şu anda Uğurcan'ı transfer etmeye en yakın takım olarak gözüküyor.

Trabzonspor en az 20 milyon euro bekliyor

Trabzonspor piyasa değeri 18 milyon Euro olan kaptanı Uğurcan Çakır'ın transferinden en az 20 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor. Karadeniz ekibi Uğurcan'ın tercih ettiği kulübe görüşmelerde öncelik tanıyacak.

Uğurcan Çakır'ın bu sezonki performansı

Milli eldiven bu sezon Trabzonspor formasıyla 38 maçta sahaya çıktı. Uğurcan bu maçlarda kalesinde 25 gol görürken, 13 maçta gol yemedi.