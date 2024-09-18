  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor

Lübnan'daki siber saldırı sonrası akıllara geldi: Türkiye'yi kim koruyor? Anlık 17 milyon...

Devlet Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması: Bizim için yok hükmünde!

Emekli maaşında yüzde 86 zam ayrıntısı! Az vakit kaldı, başvurmayan kafasını duvarlara vuracak

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte o çarpıcı rakam!

Bahçeli'den önemli açıklamalar! 'Türkiye'yi kafa kola almak için kılıktan kılığa girenlerin ...'

İşte 2025'te memurun cebine girecek maaş

Diyarbakır Anneleri’nden tokat gibi kapak! Terör yandaşlarından “çocuklu Selo” güzellemesi

Türkiye için büyük tehlike artık ortada! Hindistan parayı ödemedi, Mısır için düğmeye basıldı

Sözde hayvanseverlerden bomba ifşaatlar! ‘Bir gecede barda bitirdik paraları’
Ekonomi İngilizler peşinde: Kuzey Denizi’nde yeni petrol ve doğalgaz net sıfır emisyon hedefi! İngiltere duyurdu
Ekonomi

İngilizler peşinde: Kuzey Denizi’nde yeni petrol ve doğalgaz net sıfır emisyon hedefi! İngiltere duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-09-18 23:41:00 - 2024-09-19 10:00:50
İngilizler peşinde: Kuzey Denizi’nde yeni petrol ve doğalgaz net sıfır emisyon hedefi! İngiltere duyurdu

Petrol ve gazdan uzaklaşıp rüzgara doğru gidiş devam ederken önemli statüde yer alan Kuzey Denizi temiz enerji merkezi olarak tanıtılıyor. İngilizler peşinde, ilgileniyor!

Petrol ve gazdan uzaklaşıp rüzgara doğru gidiş devam ederken Kuzey Denizi temiz enerji merkezi olarak tanıtılıyor. 
Lobi grubu Offshore Energies UK’ye (OEUK) göre, 2023 sonuna kadar geçen beş yılda İngiltere’nin açık deniz petrol ve gaz endüstrisi emisyonları azaltma konusunda 2027 hedefine ulaşmıştı.

Kuruluş, dört yıllık bu iyileştirmenin, güç sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi ve gaz yakılması ve tahliyesinin azaltılmasıyla sağlandığını söyledi.

Sektördeki şirketler, İngiltere Hükümeti’nin 2021’de yayınladığı Kuzey Denizi Geçiş Anlaşması’nda 2027 taahhüdünde bulunarak, 2023 yılı sonu itibarıyla kirliliğini yüzde 25’in üzerinde azaltmıştı.

Lobi grubu Salı günü yaptığı açıklamada, İngiltere petrol ve gaz sektörünün 2018’den bu yana metan emisyonlarını yarıdan fazla azalttığını ve aynı zaman diliminde petrol ve gaz üretimiyle ilişkili genel emisyonları %28 oranında azalttığını söyledi.

Bu, İngiltere’nin hükümetle metan azaltımı konusunda mutabakata varılan hedeflere 2030 yılına kadar olan tarihten yedi yıl önce ulaşacağı anlamına geliyor.

Metan emisyonları 2018 baz alınarak %50’den fazla düştü ve petrol ve gaz platformlarından kaynaklanan genel sera gazı emisyonlarında da önemli bir düşüş yaşandı; ayrıca 2018’den bu yana hedeflenen %25’in üzerinde düşüş yaşandı. ( Abstract Aerial Art via Getty)

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu
Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Aktüel

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü
Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

Dünya

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

Sessiz vedası: Çin'deki bakır fabrikası hakkında karar verildi! Dev fabrika kapatıyor!
Sessiz vedası: Çin'deki bakır fabrikası hakkında karar verildi! Dev fabrika kapatıyor!

Dünya

Sessiz vedası: Çin'deki bakır fabrikası hakkında karar verildi! Dev fabrika kapatıyor!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23