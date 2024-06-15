İngilizler duyurdu! Türkiye'nin o ilinde altın bulundu

Avrupa’da Altın madenciliği AİM listesinde yer alan maden arama ve geliştirme şirketi İngiliz Ariana Resources Salınbaş’ta sondaj programının tamamlandığını duyurdu.

Ariana Resources’in %23.5 ine sahip olduğu projede Zenit Madencilik arama ve geliştirme sürecini yürütmekte. Sondaj programının son 35 kuyusu için elde edilen önemli sonuçlar ise şu şekilde oldu:

2.6 m boyunca 10.30 g/t Au + 2.48 g/t Ag,

1.3 m’sinde 19.85 g/t Au + 4.25 g/t Ag

6.7 m boyunca 3.68 g/t Au + 7.75 g/t Ag,

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4.8 m’sinde 4.49 g/t Au + 10.12 g/t Ag

11.3 m boyunca 1.88 g/t Au + 14.50 g/t Ag,

4.2 m’sinde 3.49 g/t Au + 28.18 g/t Ag

Salınbaş Projesinde tamamlanan, 115 kuyuda toplamda 15,782 metrelik sondaj programı kapsamında Salınbaş yatağının (Ana Bölge) toplam hacminde %17’lik bir artış kaydedildi. Daha derin kuyular ile ikincil bir kontakt zon keşfedildiği ve yeni arama hedefleri olduğu vurgulandı. Genel Müdür Dr. Kerim Şener şunları söyledi:

“Salınbaş Bölgesi boyunca devamlılık gösteren, ayak izini genişleten ve derinlerde tekrarlanan cevherleşme bölgeleri potansiyelini ortaya koyan Salınbaş sondaj programının nihai sonuçlarından çok memnunuz. Ayrıca, Salınbaş cevherleşmesinin Ardala Porfir Kompleksi'nin sokulumu sonucu geliştiğine, bunun da cevherleşme boyunca ve ondan uzağa doğru yayılmasına yol açtığına giderek daha fazla güveniyoruz.” dedi. Ayrıca Ardala Porfir kompleksinde gerçekleştirilmesi gereken sondajın bir hayli fazla olduğunu da sözlerine ekledi.

KAYNAK: YERALTIHABER