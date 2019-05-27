İngilizler duyurdu! Suriye'deki kritik noktaya yerleşiyorlar

İngiliz Independent gazetesinin bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre, geçen yıl Zeytin Dalı Harekatı sonrası bölgeden çekilen Rusya, 24 ve 25 Mayıs’ta Tel Rıfat’ta üç askeri nokta kurarak çok sayıda askerini yerleştirdi.

İngiliz Independent gazetesinin bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Rusya 24 ve 25 Mayıs'ta Tel Rıfat'ta üç askeri nokta kurarak çok sayıda askerini yerleştirdi.

Kaynağa göre, Şam rejimine bağlı askeri birlikler de Rus güçleri ile beraber Tel Rıfat'taki askeri noktalarda.

Bölgeden başka bir kaynak, Tel Rıfat'ta bulunan Rus askeri birliği komutanının, bölgeye gelişleri ile ilişkili yakın bir zamanda kamuoyunu aydınlatmak adına basın açıklaması yapacağını söyledi.

Kaynak, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin askeri araçlarla şehirde devriye gezdiğini sözlerine ekledi.

TSK ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden ilk devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rusya Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz Mayıs ayında Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriyeyi beraber icra etmişlerdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'den şu açıklamada bulunmuştu:

“Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir.”

Türkiye, Tel Rıfat ile koridoru önemsiyor

Tel Rıfat, Halep vilayetinin kuzeyinde ve kentten 40 kilometre uzaklıkta, kuzeybatı Suriye'de bulunan bir şehirdir. Tel Rıfat'ın hemen kuzeyinde Kilis bulunuyor. Hemen batısında da Afrin yer alıyor. Kuzeyinde İdlib ve Halep olan ve Kilis sınırına yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, Türkiye için çok önemli bir bölge. Çünkü, Tel Rıfat boylarındaki 130 kilometrelik şerit TSK destekli güçlerin Halep'le erişimini kesiyor, Tel Rıfat'ta kontrol sağlandığında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı alanları tam anlamıyla birleşmiş olacak. Türkiye, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeyinde olabilecek bir koridoru engellmek istiyor.

YPG için kritik güzergah

Türkiye için büyük önem arz eden Tel Rıfat bölgesi, aynı şekilde Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ana omurgasını oluşturan Halk Savunma Güçleri (YPG) için de önem arz ediyor. YPG için Tel Rıfat, Halep'ten Afrin'e ulaşım için en kritik güzergah ve 2018'de Afrin düşerken bölge onların çekilme noktasıydı. YPG militanları dışında 100 binlerce sivil de yine Tel Rıfat'a sığınmıştı.