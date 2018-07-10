İngilizler ağlamaya başladı! ''Sebebi Cüneyt Çakır olur''

Büyük sürprizlerin yaşandığı Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda yarı final maçları heyecanı yaşanırken, milli takımının performansı beğenilmeyen İngiltere; yenileceğini anlayınca yurt dışındaki gururumuz Cüneyt Çakır'a saldırmaya başladı

2018 Dünya Kupası'nda yarın (11 Temmuz) İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak yarı final maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu atamayı beğenmeyen İngiliz basını, Çakır aleyhinde haberler yapmaya başladı.

ÇAKIR'I BEĞENMEDİLER

Son 4'e kalan takımlar için şampiyonluk şansı en az olarak görülen takım İngiltere.

Fransa, Belçika ve Hırvatistan'ın daha iyi futbol oynayarak yarı finale kaldığı turnuvada İngiltere'nin grupta ikinci olması, son 16'da Kolombiya'yı penaltılarla elemesi ve çeyrek finalde İsveç karşısındaki performansı vasat olarak değerlendiriliyor.

Yarı finalde karşılaşacakları Hırvatistan'a göre bir adım geride olan İngilizler ise Cüneyt Çakır'ın maça atanmasını beğenmedi.

Çakır'ın yönettiği eski maçlara gönderme yapan İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Çakır'ın kendilerine karşı sert bir tutum içinde olduğunu ifade etti.

''HEDEFİNDE İNGİLİZ KULÜPLER VE FUTBOLCULAR VAR''

Daily Telegraph haberinde Cüneyt Çakır'ın ya İngiliz takımlarını ya da İngiliz futbolcuları hedef aldığını yazdı.

Haberde Cüneyt Çakır'ın yıllar önce yönettiği maçlar örnek gösterildi.

2011: Manchester City ile Dinamo Kiev arasında oynanan maçta Balotelli'yi oyundan attı.

2012: Chelsea ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final maçında John Terry'ye kırmızı kart gösterdi.

2012: Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Gerard'ı iki sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.

2013: Real Madrid ile Manchester United arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Nani'ye kırmızı kart gösterdi.

(kralspor)