0553 313 94 23

İngilizler Abdülkadir Ömür için gözünü kararttı

İngiliz ekibi Newcastle United, Trabzonspor'da forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu için 27 milyon poundu gözden çıkardı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:14
İngilizler Abdülkadir Ömür için gözünü kararttı

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için Liverpool ile Newcastle United transfer yarışına girdi.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Premier Lig’in Siyah-Beyazlı ekibi Newcastle, 19 yaşındaki milli futbolcu için 27 milyon poundu gözden çıkardı. İngilizler’in “Wonderkid” yani “harika çocuk” olarak nitelendirdiği Abdülkadir için Liverpool da devreye girmişti. Genç futbolcu ise basın mensuplarına “Liverpool’da oynamak isterim” demişti.

5. sınıf takıma satmam

Konuyla ilgili konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Yusuf ve Abdülkadir olmaları gereken yerlerin, gerçek güçlerinin bana göre daha yüzde 50'sine ulaşamadı. Bir kere oraya gelmeleri lazım, takımlarına olan borçları var, onu ödemeleri lazım. Onları en iyi konuma getirip, en iyi yere göndermekle mükellefim. 3 kuruş fazla para alacağım diye 5. sınıf takıma gönderip ne geleceğini, ne de bize sağlayacağı imkanları heba edemem, uzun vadeli düşünmek zorundayız” dedi. (Güneş)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:14
  1. Trabzon
  2. Ahmet Ağaoğlu
  3. Abdülkadir Ömür
  4. Liverpool
  5. Newcastle United

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni geliştirilen milli sisteme geçiyor
    1. Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni..
    2. Pankreas ameliyatlarını 100 doktor..
    3. Uludağ'da kar kalınlığı bir buçuk metre
    4. Enerjide kurulu güce yerli ve..
    5. Erdoğan talimatı verdi! 19 ili..
    6. Gündüz kuşakları ‘suç’a yol gösteriyor
    7. Paris'te korkunç patlama! Çok sayıda..
    8. Türk-İş'ten teşkilatına kan bağışı..
    9. Kan bağışı çağrısına vatandaşlardan..
    10. Cam kavanozları ormanda gömerken..
    11. İran'daki 242 Afgan tutuklu ülkesine..
    12. 'Müslüm' filminin yapımcısı hakkında..
    13. Kanseri yendi obeziteyi de yenmek..
    14. Elazığlı mühendis 30 yıldır maden..
    15. 1 milyonuncu "Peugeot SUV 2008" üretildi
    16. Çağla Büyükakçay yarı finalde elendi
    17. Yargıtay, bozuk para çalan çocuklara..
    18. İlk toplu konuttu, tek seçmenli..
    19. HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    20. Bunların ipi kimin elinde
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm