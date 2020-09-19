  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İngiliz yine bildiğiniz gibi! Türkiye'yi suçlayıp ABD'yi görmediler
Medya

İngiliz yine bildiğiniz gibi! Türkiye'yi suçlayıp ABD'yi görmediler

İngiliz yayın kuruluşu BBC yayınladığı bir video ile Türkiye'nin Libya'ya gizlice 3 gemi dolusu silah gönderdiğini iddia ederek Türkiye'yi suçladı. Öte yandan BBC'nin ABD tarafından terör örgütü YPG/PKK'ya gönderilen 30 bin TIR dolusu silahı görmezden gelmesi ise dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:03:00 -

Libya'da yıllardır devam eden savaşın gidişatı Türkiye'nin müdahalesiyle yön değiştirdi. Ülkeyi çıkmaza sokmak isteyen dış güçlerin desteklediği darbeci Hafter'in hızlı ilerleyişi Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği destekle son buldu. Türk İHA ve SİHA'larıyla düzenlenen nokta operasyonlarıyla Hafter ağır darbe alırken, bazı bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldı.

İngiliz yine Türkiye'yi suçladı

Türkiye'nin bölgedeki müdahalesini hazmedemeyen İngiliz yayın kuruluşu British Broadcasting Corporation yani BBC ise manipülatif bir habere imza attı. BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı Africa Eye, hazırladığı video haberle uluslararası kararlara rağmen Türkiye'den farklı zamanlarda Libya'ya 3 gemi dolusu silah ve mühimmat gönderildiğini iddia etti. Darbeci Hafter'e Rusya, Mısır, Ürdün ve BAE'den gönderilen silah ve askerleri konu edinmeyen BBC, Türkiye'den Libya'ya gizlice silah gönderildiğini iddia ederek Türkiye'yi suçladı.

ABD'nin YPG/PKK'ya gönderdiği silahlar görmezden geliniyor

BBC'nin Libya'daki bu tutumu eleştiri konusu olurken, bir diğer taraftan da tarafısz olduğunu iddia eden bu medya kuruluşunun ABD'nin YPG/PKK terör örgütüne gönderdiği binlerce TIR silahı görmezden gelmesi dikkat çekti. Bilindiği üzere ABD Suriye'de sözde devlet kurmaya çalışan YPG/PKK terör örgütüne 30 bin TIR'dan fazla silah gönderdi. Bu silahların hepsi açık açık gönderilmesine rağmen BBC'nin ABD'nin terör örgütlerine gönderdiği silahları değil, Türkiye'nin Libya'ya gönderdiğini iddia ettiği silahları haber yaparak Türkiye suçlaması, BBC'nin sözde tarafsızlık adı altında yaptığı araştırmacı gazeteciliğin de kimlere hizmet ettiğini gözler önüne serdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hakan

kafir tek millettir
  • Yanıtla
Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor

Bu geceden itibaren benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına ise 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi
Gündem

Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi

Türkiye'nin KKTC'deki "Kapalı Maraş" hamlesi Yunan medyasında büyük yankı buldu. Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi Türkiye'nin hamles..
Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez
Siyaset

Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı