İngiliz yine bildiğiniz gibi! Türkiye'yi suçlayıp ABD'yi görmediler

Libya'da yıllardır devam eden savaşın gidişatı Türkiye'nin müdahalesiyle yön değiştirdi. Ülkeyi çıkmaza sokmak isteyen dış güçlerin desteklediği darbeci Hafter'in hızlı ilerleyişi Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği destekle son buldu. Türk İHA ve SİHA'larıyla düzenlenen nokta operasyonlarıyla Hafter ağır darbe alırken, bazı bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldı.

İngiliz yine Türkiye'yi suçladı

Türkiye'nin bölgedeki müdahalesini hazmedemeyen İngiliz yayın kuruluşu British Broadcasting Corporation yani BBC ise manipülatif bir habere imza attı. BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı Africa Eye, hazırladığı video haberle uluslararası kararlara rağmen Türkiye'den farklı zamanlarda Libya'ya 3 gemi dolusu silah ve mühimmat gönderildiğini iddia etti. Darbeci Hafter'e Rusya, Mısır, Ürdün ve BAE'den gönderilen silah ve askerleri konu edinmeyen BBC, Türkiye'den Libya'ya gizlice silah gönderildiğini iddia ederek Türkiye'yi suçladı.

ABD'nin YPG/PKK'ya gönderdiği silahlar görmezden geliniyor

BBC'nin Libya'daki bu tutumu eleştiri konusu olurken, bir diğer taraftan da tarafısz olduğunu iddia eden bu medya kuruluşunun ABD'nin YPG/PKK terör örgütüne gönderdiği binlerce TIR silahı görmezden gelmesi dikkat çekti. Bilindiği üzere ABD Suriye'de sözde devlet kurmaya çalışan YPG/PKK terör örgütüne 30 bin TIR'dan fazla silah gönderdi. Bu silahların hepsi açık açık gönderilmesine rağmen BBC'nin ABD'nin terör örgütlerine gönderdiği silahları değil, Türkiye'nin Libya'ya gönderdiğini iddia ettiği silahları haber yaparak Türkiye suçlaması, BBC'nin sözde tarafsızlık adı altında yaptığı araştırmacı gazeteciliğin de kimlere hizmet ettiğini gözler önüne serdi.