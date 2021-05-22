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Gündem İngiliz The Times: Türkiye'nin Libya'daki varlığı Avrupa için ürkütücü
Gündem

İngiliz The Times: Türkiye'nin Libya'daki varlığı Avrupa için ürkütücü

İngiliz The Times; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ne işimiz var?' dediği Libya'da, Türkiye'nin varlığının Avrupa için ürkütücü olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 21:04:00 - 2021-05-22 21:10:21
İngiliz The Times: Türkiye'nin Libya'daki varlığı Avrupa için ürkütücü

İngiliz The Times gazetesi, Libya'da uzun vadeli olarak varlığını sürdürmek isteyen Türkiye'nin, Libya'da önemli bir boşluğu doldurduğunu, bu durumun Avrupa için ürkütücü olduğunu yazdı.

Libya sahil güvenliğinin yıllar boyu Avrupalı devletler tarafından eğitilmelerine karşın, bugün yasadışı göçmen geçişlerinde Türkiye ile işbirliği yaptığının vurgulandığı haberde, 'Türkiye'nin bir zamanlar AB tarafından oynanan rolü devraldığı' vurgulandı.

"Türkler, Libya'da askeri birlikleri eğitiyor"

İngiliz The Times gazetesi haberinde, "Türkler, Ankara'nın Libya'da uzun vadeli olarak varlığını sürdürme planlaması çerçevesinde Libya sahil güvenliği ve çeşitli askeri birlikleri eğitiyor" ifadeleri yer aldı.

Haberde, Roma'daki Uluslararası Çalışma Merkezi direktörü Gabriele Lacovino'nun görüşlerine de yer verildi. Lacovino, Türkler'in Libya'da önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtiyor.

"Avrupa için epey ürkütücü" 

Türkiye'nin Libya'da kalpleri ve akılları kazandığını söyleyen İsviçre merkezli Global Initiative analisti Jalel Harchaoui ise "Ankara'nın yetiştirdiği bir Libyalı, Türkiye'nin neredeyse ömür boyu hayranı oluyor" dedi.

Harchaoui'ye göre bu durum, "Avrupa için politik anlamda epey ürkütücü." şeklinde belirtildi.

 

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