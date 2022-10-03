İngiliz Steven Gerrard fena tutuşacak!

Ünlü teknik direktör ve efsane futbolcu Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard'ın İrlandalı mafya lideri Liam Byrne'in oğluyla birlikte olduğu ortaya çıktı.

Efsane futbolcu ve teknik direktör Steven Gerrard'ın 18 yaşındaki influencer kızı Lilly-Ella'nın İrlandalı mafya lideri Liam Byrne'nin oğlu Lee ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Liam Byrne'nin İngiltere ve İrlanda'daki bir uyuşturucu karteli operasyonlarının başı olduğu bildiriliyor. Byrne’in oğlu Lee’nin çeteye dahil olduğuna dair herhangi bir ipucu olmadığı belirtildi.

Lilly-Ella'nın, 23 yaşındaki Lee Byrne ile nisan ayından beri görüştüğü bildiriliyor.

Çiftin fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Lee’nin ayrıca Lilly’nin Formby’deki dairesini de sık sık ziyaret ettiği biliniyor.

Geçen hafta, Steven Gerrard ve Liam Byrne'nin çekilen görüntüleri büyük sansasyon oluşturmuştu.

Ünlü teknik direktörün ve mafya liderinin nasıl tanıştığı ise kesin olarak bilinmiyor.



