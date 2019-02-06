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İngiliz regülatörden online turizm şirketlerine uyarı

İngiltere’deki Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, Expedia, Booking.com, Agoda, Hotels.com, ebookers and Trivago'yu internet üzerinden yaptıkları satışlarda doğru olmayan indirim kampanyaları ve satış stratejileri uyguladıkları gerekçesiyle uyardı

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:31
İngiliz regülatörden online turizm şirketlerine uyarı
LONDRA (AA) – İngiltere’deki Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), 6 online seyahat ve konaklama şirketinin, müşterilerin hatalı ve eksik bilgilendirilmesine son verilmesi konusunda uyarıldığını duyurdu.

Denetim kuruluşu CMA’dan yapılan açıklamada, kurumun gerçekleştirdiği incelemede Expedia, Booking.com, Agoda, Hotels.com, ebookers and Trivago adlı seyahat ve konaklama şirketlerinin internet üzerinden yaptıkları satışlarda doğru olmayan indirim kampanyaları ve satış stratejileri uyguladıklarının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu 6 seyahat ve konaklama şirketinin, İngiliz regülatörün talebi üzerine, otellerin listelenmesi ve fiyatlandırılmasının net ve anlaşılır olması, otel odalarına olan anlık talebin yüksek gösterilerek müşteriler üzerinde baskı oluşturulmaması konusunda uzlaştığı bildirildi.

CMA Başkanı Andrew Tyrie, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “CMA, müşterileri yanlış yönlendiren satış taktiklerine, saklı ücretlendirmelere ve diğer hatalı uygulamalara son verilmesi amacıyla eyleme geçti.” ifadesini kullandı.

CMA, söz konusu şirketlerin faaliyetlerini geçen yılın haziran ayından bu yana inceliyordu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:31
  1. CMA
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  3. İngiltere
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