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Ekonomi İngiliz regülatörden British Airways'e 20 milyon sterlinlik ceza
Ekonomi

İngiliz regülatörden British Airways'e 20 milyon sterlinlik ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:05:51 -
İngiliz regülatörden British Airways'e 20 milyon sterlinlik ceza

LONDRA (AA) – İngiliz havayolu şirketi British Airways'in (BA) yaklaşık 400 bin müşterisinin verilerini koruyamadığı gerekçesiyle 20 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildiği bildirildi.

İngiliz denetim kuruluşu Enformasyon Komisyonu Ofisi (ICO), BA'ya 2018 yılında gerçekleştirilen siber saldırılara ilişkin soruşturmasını tamamladı.

ICO'dan yapılan açıklamada, söz konusu siber saldırılar esnasında yaklaşık 400 bin müşterisinin bilgilerini istenilen şekilde koruyamadığı gerekçesiyle BA'nın 20 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildiği kaydedildi.

Geçen yıl itibarıyla beklenti şirkete kesilecek cezanın 183 milyon sterlin olması yönündeyken, ICO’dan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının cezanın düşünülenden daha düşük tutulmasında rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enformasyon Komisyoneri Elizabeth Denman, “Organizasyonlar insanların kişisel bilgilerine ilişkin yetersiz kararlar aldıklarında, bunun insanların hayatları üzerinde büyük ektisi oluyor.” ifadesini kullandı.

British Airways’e 2018 yılında gerçekleştirilen siber saldırılar sonucunda, yaklaşık 400 bin müşterinin isimleri, internet giriş şifreleri, adresleri, kredi kartı ve rezervasyon bilgilileri çalınmıştı.

ICO’nun araştırmasında, siber saldırıların gerçekleştiği dönemde havayolu şirketinin çok faktörlü tanımlama gibi yeterli güvenlik önlemlerini almadığı ortaya çıkmıştı.

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