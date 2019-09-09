İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

İngiltere Parlamentosu, Türkiye’nin tepkisine çekecek bir ‘çağrı’ya imza attı. İngiltere‘de parlamento, Dışişleri Bakanlığını Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlallerini kamuoyu önünde eleştirmeye ve Türkiye'yi 'insan hakları konusunda öncelikli görülmesi gereken ülke' ilan etmeye çağırdı.

İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, küresel basın özgürlüğü konulu raporunda Türkiye'deki sözde ihlallere değindi.

Skandal çağrı

Raporda, İngiltere Dışişleri Bakanlığının, basın özgürlüğünü ihlal eden hükümetlerin "kamuoyu önünde utandırılması için daha fazlasını yapması" gerektiği belirtildi.

Bakanlığın, özellikle de İngiltere'nin çıkarları söz konusu olduğunda, sadece kapalı kapılar ardında uyarılarda bulunduğu yönünde bir endişe olduğunu aktaran komite, bu kapsamda verdiği örnekler arasında Türkiye'deki sözde basın özgürlüğü ihlallerini de saydı.

"Türkiye'de medya özgürlüğü bakımından ciddi azalma oldu. Bize (bu rapor için) oradan yazan gazeteciler, isimlerinin ya da görüşlerinin yayımlanması hâlinde misilleme yapılmasından oldukça korkuyordu" ifadesini kullanan komite, İngiltere Dışişleri Bakanlığını, Türkiye'yi "insan hakları konusunda öncelikli görülmesi gereken ülke" ilan etmeye çağırdı.

Raporda ayrıca, Dışişleri Bakanlığının Türkiye'deki ihlalleri "kamuoyu önünde ciddi şekilde eleştirmesi gerektiği" ifade edildi.