0553 313 94 23

İngiliz Parlamentosu’ndan ‘Anlaşmasız Brexit’i önleme hamlesi

İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız çıkmayı engellemeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 23:20
İngiliz Parlamentosu’ndan ‘Anlaşmasız Brexit’i önleme hamlesi

İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız çıkmayı engellemeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladı.


Birleşik Krallığın AB’den son çıkış tarihi 31 Ekim yaklaşırken İngiliz Parlamentosu, AB’den anlaşmasız çıkmanın önünü kesecek bir yasa tasarısını onayladı. 299’a karşı 327 oyla kabul eden yasa tasarısının yasalaşması için ise Lordlar Kamarası’nda da geçmesi gerekiyor.



"15 Ekim’de seçim olmalı”


İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ise yaşananlar üzerine,Başbakan Boris Johnson’ın bir Brexit planı varsa bunu referandumda veya genel seçimde halka sunması gerektiği yönünde açıklamada bulundu.


Johnson 31Ekim’e kadar bir anlaşma paketi sunması gerekiyor, sunamadığı takdirde Avrupa Birliği’nden yeni bir erteleme talep etmek zorunda kalacak. Avam Kamarası’nda konuşan Johnson da,erken seçimlerin yapılması gerektiği belirterek, “15 Ekim’de seçim olmalı” dedi.


Boris Johnson, salı günü meclisten geçen tasarı yenilgisinin ardından muhalefete destek veren 21 Muhafazakâr Partili milletvekilini partiden ihraç etmişti. İhraç edilenler arasında İngiltere eski Başbakanı Winston Churcill’in torunu Nicholas Soames de bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 23:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan, ABD'nin Devrim Muhafızları kararına tepki
    1. İran'dan, ABD'nin Devrim Muhafızları..
    2. Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan..
    3. "Güney Geçiş Konseyi ile şu ana kadar..
    4. Android 10 yayınlandı mı? Güncelleme..
    5. İngiliz parlamentosu, hükümetin erken..
    6. İzmir’de cinayet zanlılarının evinin..
    7. Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol..
    8. Yönetmen Özpetek'e Venedik'te ödül
    9. Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye..
    10. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni..
    11. Türkiye Çekya basket maçı ne zaman..
    12. İngiliz Parlamentosu’ndan ‘Anlaşmasız..
    13. Tartıştığı babasını pompalı tüfekle..
    14. MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon!..
    15. İstanbul’da stadın aydınlatma..
    16. Optisyenlik nedir? Optisyenler ne..
    17. Boris Johnson'a 'Brexit' şoku! Tasarı..
    18. İran’dan kritik nükleer hamlesi
    19. Ümraniye’de özel halk otobüsü alev..
    20. İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı
    21. İstanbul’un Ümraniye ilçesi TEM..
    22. İstanbul Boğazı'nda müzik ziyafeti
    23. Gazeteci ve Yazar İsmail Saymaz..
    24. 9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ’da
    25. Nevzat Çiçek kimdir? Nevzat Çiçek..
    26. Filistin Devlet Başkanlığından..
    27. Netanyahu’dan seçim öncesi El Halil..
    28. Ketojenik diyet nasıl uygulanır?
    29. Erdoğan Malatya'da 'İstanbul..
    30. A Milli Takım, konsere katıldı
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!