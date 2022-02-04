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Spor İngiliz oyuncu Süper Lig'e geldi gitti!
Spor

İngiliz oyuncu Süper Lig'e geldi gitti!

Geçtiğimiz günlerde Tottenham'dan Everton'a transfer olan Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 10:58:00 -
İngiliz oyuncu Süper Lig'e geldi gitti!

Geçtiğimiz günlerde Tottenham'dan Everton'a transfer olan Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi.

Everton, transfer için Tottenham'a ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, Alli'nin bonservis bedelinin performansa bağlı ödemelerle 40 milyon sterlini bulabileceğini öne sürdü.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise, Instagram hesabında yaptığı yayınla çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dele Alli, Everton'a transfer olmadan önce Tottenham'la anlaştıklarını duyuran Murat Sancak, "Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye’ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton’a gidince o bizim işi bozdu" dedi.

Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'te gittiği Tottenham'da 269 maça çıkmış ve 67 gol atmıştı.

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