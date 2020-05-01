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Spor

İngiliz milli futbolcu Kieran Trippier'e "bahis" suçlaması

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:38:42 -
İngiliz milli futbolcu Kieran Trippier'e "bahis" suçlaması

ANKARA (AA) - İspanya'nın Atletico Madrid kulübünde oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier hakkında "bahis" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki milli oyuncunun bahis kurallarını ihlal etmekle suçlandığı ve 18 Mayıs'a kadar savunma yapması gerektiği kaydedildi.

Söz konusu ihlalin, Trippier'in Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu 2019'un temmuz ayında gerçekleştiği ifade edildi.

İngiliz basınına konuşan Trippier, suçlamaları reddederek, "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." açıklamasını yaptı.

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