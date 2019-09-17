İngiliz milletvekillerinden Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya ziyaret
İngiliz siyasetçiler, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentindeki YPG/PKK'lı teröristleri ziyaret etti. Ziyarette İngiliz siyasetçiler, terör örgütü temsilcilerine destek sözü verdi.17 Eylül 2019 Salı 15:42
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisinden siyasetçilerin yer aldığı 13 kişilik heyet, dün akşam saatlerinde Suriye'nin Kamışlı kentini ziyaret ederek burada YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya geldi.
Heyette bulunan siyasetçiler arasında, Muhafazakar Partiden milletvekili Adam Holloway ve İşçi Partisi milletvekillerinden Lloyd Russell-Moyle yer aldı.
Teröristlere destek sözü
Heyet ile teröristler arasında yapılan görüşmede, terör örgütü YPG/PKK'ya destek sözü verildiği öğrenildi.
İşçi Partisi milletvekillerinden oluşan bir heyet, geçen sene de Kamışlı kentini ziyaret ederek YPG/PKK'lı teröristlerle görüşmüştü.
İngiltere ayrıca geçen ay YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında ara buluculuğa soyunmuştu.
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