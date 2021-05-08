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Ekonomi İngiliz Merkez Bankasından kripto para uyarısı
Ekonomi

İngiliz Merkez Bankasından kripto para uyarısı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, kripto para yatırımcılarına uyarı yaparak, ''Tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız kripto paralara yatırın'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 15:40:00 -

Türkiye'de Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar alarak yurt dışına kaçarken, kripta para borsaları le alakalı bir uyarı da İngiltere Merkez Bankası Başkanından geldi.

Basın toplantısında konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey,"Eğer tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız kripto paralara yatırın" ifadelerini kullandı.

'Gerçek bir değeri yok'

Bailey, "Benim için kripto ve para yan yana gelmeyecek iki kelime. Bu kripto paraların gerçek bir değeri bulunmuyor" diye konuştu.

Yukarıda görüntüler de izlediğiniz üzere, İhsan Şenocak Hoca da geçtiğimiz günlerde kripto paralar ile iligl yaptıpı açıklamada, "Kripto paraların arkasında bir devlet yok. Yani bunlar bugün belki değişim aracı olarak kullanılıyorlar ama yarın bunu piyasaya sürenler deseler ki bunların hiçbir değeri kalmadı, sıfır oldu dediğinde, oraya milyarlar yatıran insanlar kime gidebilirler, neyi talep edebilirler? Hiçbir hakları olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

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