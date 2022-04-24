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Medya İngiliz medyasından Türkiye'ye alçak kumpas!
Medya

İngiliz medyasından Türkiye'ye alçak kumpas!

İngiltere merkezli gazetenin, İstanbul'dan geçen Rus denizaltısı fotoğrafına yer vermesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 02:40:00 -
İngiliz medyasından Türkiye'ye alçak kumpas!

Ankara, Rusya-Ukrayna hattında silahların susması için çağrılarını ve girişimlerini sürdürüyor.

Rus ve Ukraynalı heyetler hem Antalya hem de İstanbul'da bir araya gelerek ateşkes sağlanması için müzakerelerde bulundu.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" şeklindeki açıklaması, Türkiye'nin tarafsız konumunu ilk günden itibaren ortaya koydu.

Türkiye'yi savaşın tarafı gibi gösterme çabaları

Ancak İngiltere basınından The Times gazetesi başta olmak üzere İngiliz gazeteleri, Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştı.

"Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı" başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen Kilo sınıfı denizaltı görseline yer verildi.

"Denizaltıları Ukrayna'daki hedefleri vurmak için kullandılar"

Füzenin Türkiye sınırları içinden fırlatıldığına dair izlenim oluşturulmaya çalışıldığı görüldü.

Söz konusu haberde, "Rusya'nın, Karadeniz'deki denizaltılarını seyir füzeleriyle Ukrayna'daki hedeflerini vurmak için kullandığına inanılıyor. Savaş gemileri, Moskva'nın batmasından bu yana daha temkinli bir yaklaşım sergilemek zorunda." denildi.

 

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