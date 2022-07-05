İngiliz medyasına ağlayan İmamoğlu'na CHP'den manidar cevap!

İngiliz medyasına verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde kendisinin belediye başkanlığı görevinden alınabileceği şeklinde bir iddiada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Konuya ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamayla İmamoğlu’na adeta ‘Aday değilsin’ mesajı verdi.

Londra merkezli medya kuruluşu Financial Times'a demeç veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepki çeken açıklamalarda bulunarak Türk iş dünyasını İngiliz medyasına şikayet etti.

"Türkiye'de iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sesini yükseltmediği için kabahatli" şeklinde konulan İmamoğlu, "İş dünyasının hâlâ cesaret edemediğini üzüntüyle izliyorum. Maalesef iş dünyasının ekonomik durum nedeniyle kabahati var" dedi.

"Erdoğan kazanırsa görevden alınırım"

İmamoğlu sözlerinin devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde kendisinin belediye başkanlığı görevinden alınabileceği şeklinde bir iddia ortaya attı.

CHP'den İmamoğlu'na cevap

İmamoğlu'nun bu iddiasının ardından CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı'nın bu sözlerine ilişkin yaptığı açıklamayla İmamoğlu’na adeta ‘Aday değilsin’ demeye getirdi.

Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan bir seçim daha kazanamayacağına göre böyle bir endişeye de mahal yoktur. İBB başkanımız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir"