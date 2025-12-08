İngiliz Liderden Trump'a Şok Suçlama: "Kremlin Yardakçısı! Avrupa'yı Putin'e Satmak İstiyor"

Peskov'un Sözleri Fitili Ateşledi

Ed Davey, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'un gazetecilere yaptığı dikkat çekici açıklamaların yer aldığı bir haberi alıntıladı. Peskov'un, "ABD'nin yenilenen ulusal güvenlik stratejisi hoşumuza gidiyor," şeklindeki sözleri, İngiliz liderin tepkisini tetikledi.

Davey, bu sözlerin ardından Trump'a yönelik sert eleştirisini dile getirdi:

"Donald Trump, Ukrayna'yı ve Avrupa'nın kalanını Putin'e satmak isteyen bir Kremlin yardakçısı. Buna izin veremeyiz."

Starmer ve Avrupalı Liderlere Kritik Çağrı

Liberal Demokrat lider, yalnızca Trump'ı suçlamakla kalmadı, aynı zamanda Rusya'ya karşı daha sert adımlar atılması için İngiliz ve Avrupalı liderlere çağrıda bulundu.

Dondurulan Rus varlıklarına el konulması tartışmalarına dikkat çeken Davey, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a seslendi:

"Starmer, bu ülkedeki dondurulan Rus mallarına el koymalı."

"Bugün de (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve (Almanya Şansölyesi Friedrich) Merz'i de aynısını yapmaya ikna etmeli."

Davey'nin bu çıkışı, ABD'deki seçimler yaklaşırken ve Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği sürerken, Transatlantik ilişkiler ve Rusya politikası üzerindeki siyasi baskıyı artırdı.