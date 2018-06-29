İngiliz kulübü Galatasaray'ın yıldızına kanca attı!

Garry Rodrigues’i satarak nefes almaya çalışan sarı-kırmızılılara Premier Lig’den düşen West Brom’un sportif direktörü “Bay Bıyık” imzalı mail geldi. Rodrigues’i istediklerini, görüşme yapmak için İstanbul’a gelmek istediklerini, oyuncu ve menajeriyle görüşmek için izin istedikleri belirtildi.

Terraneo imzalı mail sonrasında G.Saray yönetimi gardını almaya başladı. İlk etapa 20 milyon euro’luk bir gelir beklenen Rodrigues için rakamı nerelere düşürebilecekleri, PAOK’a gidecek yüzde 20’lik oran için çözüm yolları masaya yatırıldı. Ardından Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı beklerken, İngiltere’de 2’nci Lige gitme fikrine Rodrigues’in nasıl cevap vereceği tahmin edilmeye çalışılıyor.

Kaynak: Fotospor