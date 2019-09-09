İngiliz Kraliçesi, 'Brexit' tasarısını onayladı!

Muhafazakar Parti içerisindeki muhalif milletvekillerinin desteğiyle parlamentodan geçen ve anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarı, bugün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylanarak yasalaştı.

Söz konusu tasarıya göre, İngiliz hükümeti 19 Ekim tarihine kadar Avrupa Birliği (AB) ile anlaşma sağlayamazsa veya anlaşmasız Brexit için parlamento onayı sağlanamazsa, Avrupa Birliği’nden (AB) 3 aylık erteleme talep edecek.

Buna karşın AB farklı bir tarih teklif ederse, Brexit için kabul ya da ret yetkisi hükümette değil parlamentoda olacak.

İngiliz basını, Başbakan Boris Johnson’ın yasanın uygulanmaması konusunda kararlı olduğunu ve fiili durum yaratarak İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’den ayırmayı planladığını yazdı.

Johnson’ın bu hamlesine karşın parlamentodaki milletvekillerinin konuyu yargıya taşıyabileceği bildirildi.