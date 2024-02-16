İngiliz kâşifin gemisi tehlikeli yolculukta batmıştı! Dev enkazı bulundu diyerek dünyaya ilan ettiler!

İngiliz kaşif Ernest Shackleton’ın 1915 yılında Antarktika açıklarında, bir buz kütlesi nedeniyle batan Endurance adlı gemisinin enkazı, Weddell Denizi’nde, 3 bin metre derinlikte bulundu.

Falklands Maritime Heritage Trust tarafından düzenlenen keşif gezisinin direktörü Mensun Bound, Endurance’ın yerini tespit ettiklerini ve fotoğraflarını çektikleri için oldukça mutlu olduklarını söyledi. AFP’nin haberine göre Bound enkazla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel ahşap enkaz. Enkaz deniz tabanına dik bir şekilde oturmuş ve harika bir şekilde korunmuş. Geminin kıç tarafında bir yay içinde yazılı olan ‘Endurance’ adını okumak bile mümkün.”

Enkazı keşfedenler, geminin battığı yerden altı kilometre uzakta bulunduğunu bildirdiler.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan araştırma ekibi, Güney’deki yaz dönemi bitiminden önce, 5 Şubat’ta bir buzkıran gemisiyle enkazı bulmak amacıyla Cape Town’dan ayrıldı.

Shackleton liderliğinde İmparatorluk Trans-Antarktika Seferi mürettebatını taşıyan Endurance, 1914 yılının sonunda Güney Atlantik’teki İngiliz Güney Georgia Adası’ndan yola çıktı. Sefer, güney kutbu üzerinden Weddell Denizi’nden Ross Denizi’ne, ilk kez Antarktika’yı geçme girişimiydi.

AFP’nin raporuna göre, 44 metre uzunluğundaki yelkenli gemi, Ocak 1915’te Larsen Buz Sahanlığı yakınında Weddell Denizi’ndeki buz kütlesine saplandı ve aylarca hareketsiz kaldı. Gemi, buz nedeniyle yavaş yavaş çökerek Kasım 1915’te battı ve üç bin metre derine oturdu.

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Söz konusu sefer, .aawsat'un aktardığı haberde: gemi çarpmadan önce mürettebatın buzda aylarca içinde bulundukları koşullar ve gemiden, bir tekneyle Antarktika Yarımadası’ndaki donmuş Elephant Adası’na gitmeleri nedeniyle bir efsane haline geldi. Olay, aylar sonra mahsur kalan arkadaşlarını kurtarmak için geri dönmeden önce, bir tekneyle Güney Georgia Adası’na hareket eden ve yardım için sinyal gönderen Shackleton’un cesareti nedeniyle ünlendi diyerek paylaşıldı!