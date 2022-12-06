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Dünya İngiliz kadın taraftar Katar'dan dünyaya seslendi! "Buradaki insanlardan öğreneceğimiz çok şey var"
Dünya

İngiliz kadın taraftar Katar'dan dünyaya seslendi! "Buradaki insanlardan öğreneceğimiz çok şey var"

2022 Dünya Kupası maçlarını takip etmek için Katar'a giden 19 yaşındaki İngiliz Ellie Molloson, Yeni Şafak'a konuştu. Sözlerinden İslam'dan etkilendiği anlaşılan Molloson, "Buradaki insanlardan öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 23:58:00 - 2022-12-07 00:46:30
İngiliz kadın taraftar Katar'dan dünyaya seslendi! "Buradaki insanlardan öğreneceğimiz çok şey var"

 Yeniakit.com.tr 

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, Batılıları dize getirecek uygulamalara imza attı.

Katar yönetimi, stadyumlarda alkol almayı yasakladı. Bununla birlikte LGBT'li sapkınları temsil eden her türlü provokasyon aracına da geçit vermeyen Katar, diğer yandan da turnuvayı takip etmeye gelen, Müslüman olmayan ülkelerin taraftarlarına İslam'ı tebliğ etti.

Katar'daki yaşam biçimi, birçok taraftarı etkiledi. Macaristan ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkenin taraftarı Katar'da İslam ile şereflendi.

2022 Dünya Kupası maçlarını takip etmek için Katar'a giden 19 yaşındaki İngiliz Ellie Molloson da ülkede yaşadıklarından etkilendiğini belirterek, Yeni Şafak gazetesine verdiği röportajında şu ifadeleri kullandı:

Burada hiçbir tacize uğramadım. Kadınlar gece vakti bile sokaklarda rahat şekilde gezebiliyor. İngiltere'de böyle bir şey mümkün değil. Buradaki insanlardan öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu düşünüyorum.

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