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Dünya İngiliz İstihbaratı'ndan Türkiye açıklaması
Dünya

İngiliz İstihbaratı'ndan Türkiye açıklaması

İngiliz istihbarat birimi MI6 Başkanı Richard Moore, Türkiye günlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 12:26:00 -
İngiliz İstihbaratı'ndan Türkiye açıklaması

Sunday Times gazetesine demeç veren Richard Moore, 112 yıllık MI6’in kamuoyuna açık bir şekilde tanıtılan ilk başkanı ve aynı zamanda İngiltere'nin eski Ankara büyükelçisi görevinde bulunmuş bir isim.

Yeni görevine geldikten sonra en kapsamlı röportajını veren Moore, çalışma hayatı boyunca yaşadıklarını ve geleceğe dair planlarını anlattı.

MI6’in 17’nci başkanı olan ve uzun yıllar Türkiye’de diplomat olarak görev yapan Moore, "Halk bizim ajanlarımızın ya da metotlarımızın detaylarını bilemiyor ama onları korumak için elimizden geleni yaptığımızı bilmelerini istiyoruz" dedi.

Görevi boyunca sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen Moore, taraftar kimliğiyle sık sık gündeme geliyordu.

Türkiye’de görevdeyken Twitter hesabı açan Moore, "O dönemde genelde komplo teorilerine karşı yanıt vermek ve Birleşik Krallık’ı anlatmaya çalışıyordum. Türkiye’de komplo teorilerini çok seviyorlar" dedi.

Rusya yorumu

Donbass'taki gelişmeler hakkında da konuşan Moore, Londra'nın Ukrayna sınırında çok sayıda Rus askerinin bulunmasından ve 'istila' olasılığından endişe duyduğunu belirterek "İngiltere ve ABD, Rusya'yı komşu ülkede yapacağı istilanın ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı" dedi.

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