  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaca ünlü bankadan Mehmet Şimşek için sözler, şok dolar - TL tahmini: 28’i Görecek, net tarihi... Tahminini değiştirdi!

Fatih Erbakan'dan Özlem Zengin açıklaması!

Yeni kabineyle ilgili bomba iddia! Birkaç saat içinde...

Erdoğan ile Soylu arasında dikkat çeken detay! “Edep ederim efendim”

NATO alarmda! Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! Komandolarımız oraya intikale başladı

O ülkeyi Hakan Fidan korkusu sardı! Apar topar bunu yaptılar

Sözde sanatçıları tokat manyağı yaptı! Buket Aydın açtı ağzını yumdu gözünü

En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması

Dünyayı delecekler! Binlerce kilometre kazıldıktan sonra...

Milyonlarca kişiyi havalara uçuracak haber! Erdoğan talimatı verdi bile
Sosyal Medya İngiliz İstihbarat şefinden Hakan Fidan fiyaskosu!
Sosyal Medya

İngiliz İstihbarat şefinden Hakan Fidan fiyaskosu!

Yeniakit Publisher
2023-06-04 23:12:00 -
İngiliz İstihbarat şefinden Hakan Fidan fiyaskosu!

İngiliz İstihbarat Şefi Richard Moore, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kutlamak isterken yaptığı hayayla sosyal medyanın diline düştü.

MİT MÜsteşarı Hakan Fidan, yeni Kabine'de Dışişleri Bakanı olarak yer aldı.

Kabine üyelerinin tanıtılmasından sonra İngiliz İstihbarat Şefi Richard Moore, Bakan Fidan'ı kutlamak istedi.

Moore sahte Hakan Fidan hesabını etiketleyerek kutlama mesajı yayımladı.

İngiliz İstihbarat şefinin paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23