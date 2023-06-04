İngiliz İstihbarat şefinden Hakan Fidan fiyaskosu!
İngiliz İstihbarat Şefi Richard Moore, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kutlamak isterken yaptığı hayayla sosyal medyanın diline düştü.
MİT MÜsteşarı Hakan Fidan, yeni Kabine'de Dışişleri Bakanı olarak yer aldı.
Kabine üyelerinin tanıtılmasından sonra İngiliz İstihbarat Şefi Richard Moore, Bakan Fidan'ı kutlamak istedi.
Moore sahte Hakan Fidan hesabını etiketleyerek kutlama mesajı yayımladı.
İngiliz İstihbarat şefinin paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.
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