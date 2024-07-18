İngiliz ismin Türk bayrağı yorumu gündem oldu: Mesai başlayınca oradan kaldırılıyor mu?
Türkiye'de yaşayan bir İngiliz TikTok kullanıcısının Türk bayrağı ile ilgili yorumu sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'de yaşayan bir İngiliz TikTok kullanıcısı, Türkiye'nin milli bayramlar ve özel günlerde gerçekleştirdiği bayraklı kutlamalar hakkında yaptığı yorumlarla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Videoda, Türkiye'deki milli bayramlar, Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi önemli günlerde yapılan kutlamalarda, dev Türk bayraklarıyla süslenen sokakların ve binaların hoş göründüğünden bahseden İngiliz, iş merkezlerine asılan devasa bayraklardan çalışanların rahatsız olup olmadığını da sordu. Videonun sonunda ise Türk bayrağının ne kadar güzel ve hoş olduğundan bahsetti. Paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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