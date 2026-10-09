İngiliz İşçi Partisi'nde seçim! Eski Başbakan Starmer'ın koltuğuna Somalili sığınmacı

İngiltere'de eski Başbakan ve eski İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın milletvekilliğinden istifasıyla boşalan Londra'daki Holborn ve St Pancras seçim bölgesinde yapılan ara seçimi, İşçi Partisi adayı Sagal Abdi-Wali kazandı.

Starmer'ın Temmuz 2026'da başbakanlıktan ayrılmasının ardından 1 Eylül'de Avam Kamarası üyeliğini de bırakması üzerine gidilen ara seçimde 15 aday yarıştı.

Seçmenlerin yüzde 45,17'sinin desteğini alarak 12 bin 292 oya ulaşan 42 yaşındaki Abdi-Wali, parlamentoya giren ilk Somali kökenli İngiliz milletvekili oldu.

Abdi-Wali'nin en güçlü rakibi konumundaki İngiltere ve Galler Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski ise 8 bin 928 oyla yüzde 32,81'de kaldı.

Bu sonuçla seçim bölgesindeki sandalye İşçi Partisinde kaldı.

SIĞINMACILIKTAN WESTMINSTER VEKİLLİĞİNE

Somali'de 1984 yılında doğan ve 1990'ların başında iç savaştan kaçarak ailesiyle çocuk yaşta sığınmacı olarak İngiltere'ye gelen Abdi-Wali, Londra'nın Camden bölgesinde büyüdü.

On yılı aşkın süre yerel derneklerde gönüllülük ve yöneticilik yapan, iki okulda idarecilik görevini üstlenen Abdi-Wali, Camden Belediyesinde konut görevlisi olarak çalıştı.

Siyasi kariyerinde 2022 yılında Camden Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Abdi-Wali, 2024'te konut politikasından sorumlu kabine üyeliğine getirildi ve bu süreçte 670 milyon sterlinlik sosyal konut iyileştirme programını yönetti.

Abdi-Wali, Mayıs 2026'da ise Camden Bölge Konseyi liderliği görevini üstlendi.

ÖNCELİK KONUT KRİZİ

Seçim zaferinin ardından BBC'ye açıklamalarda bulunan Abdi-Wali, konut krizinin Camden genelinde, Londra'da ve ülke çapında büyük bir sorun olduğunu belirterek temel çalışma alanının bu kriz olacağını bildirdi.

Krizden çıkış yolunun daha fazla sosyal ve erişilebilir konut inşa etmekten geçtiğini kaydeden Abdi-Wali, hükümetin bu konuda kendisiyle aynı görüşte olduğunu belirtti.

Su dağıtım şirketi Thames Water'ın yeniden kamu mülkiyetine geçirilmesini savunan Abdi-Wali, gençler için sunulan imkanların da öncelikleri arasında yer aldığını aktardı.

Oy sayımının ardından yaptığı konuşmada kendisini siyasete iten ana etkenin evsizlik meselesi olduğunu vurgulayan Abdi-Wali, "Camden bana bir topluluk sağladı; sosyal adalete, eşitliğe ve hakkaniyete inanç aşıladı. Şimdi bu topluluğu parlamentoda temsil etme ayrıcalığına erişmek, büyük bir gurur ve tevazuyla taşıyacağım bir sorumluluktur" değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Andy Burnham yürüttüğü başarılı seçim kampanyası dolayısıyla Abdi-Wali'yi tebrik ederek birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Koltuğunu devreden eski Başbakan Keir Starmer da sonucu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Starmer, milletvekilliğinden ayrılırken savunma, güvenlik, ticaret ve teknoloji gibi küresel başlıklara odaklanacağını ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını sürdüreceğini açıklamıştı.