0553 313 94 23

İngiliz iş dünyasından "olağanüstü hal" uyarısı

Britanya Endüstri Konfederasyonu ve Ticaret Odaları Kongresi, Başbakan Theresa May'den bir an önce Brexit stratejisini değiştirmesini talep etti

21 Mart 2019 Perşembe 20:39
İngiliz iş dünyasından "olağanüstü hal" uyarısı

LONDRA (AA) - İngiltere’nin en büyük iş dünyasını temsil eden çatı kuruluşu Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) ve Ticaret Odaları Kongresi (TUC), İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin ulusal olağanüstü hale dönüştüğü uyarısında bulundu.

CBI ve TUC tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'den bir an önce Brexit stratejisini değiştirmesinin talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin bir an önce “B planı” hazırlayarak 29 Mart tarihinde Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının önüne geçmesi çağrısında bulunuldu.

İngiltere’de çok sayıda şirketin büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kaldığı belirtilerek, “Ülkemiz ulusal hal ile karşı karşıya. Son günlerde verilen kararlar İngiltere’nin AB’den anlaşma olmaksızın ayrılma riskini artırdı. Şirketler ve toplum böyle bir sonuca hazır değil. Bunun oluşturacağı şok nesiller boyunca hissedilecek.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere’nin AB’den çıkış takviminde ertelemeye ihtiyaç duyduğu, fakat bunun AB ile yeniden bir anlaşmanın sağlanmasına yetecek bir erteleme olmasının gerektiği bildirildi.

İngiltere’nin yeni bir stratejiyi ortaya koyması gerektiğine dikkati çekilerek, “Bir B planı bulunmalı. AB ile müzakere edilebilecek, parlamentonun desteğini alan, İrlanda ile açık sınır politikasının devamını sağlayan, çalışanları ve ekonomiyi koruyan bir B planı bulunmalı.” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referanduma yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. İngiliz hükümeti 29 Mart 2017’de Lizbon Anlaşmasının üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı bir kararla İngiltere’nin 50. Maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı olarak iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit’i 30 Haziran’a erteleme talebini AB Konseyi'ne iletmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 20:39
  1. Avrupa Birliği
  2. Brexit
  3. İngiltere
  4. Londra

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Nevruz'da İşçi Buluşması"
    1. "Nevruz'da İşçi Buluşması"
    2. Tekirdağ'da düzensiz göçmen..
    3. Şenol Güneş: Karar vereceğiz
    4. Akşener'den 'FETÖ' skandalı:..
    5. Traktörün altında kalan sürücü öldü
    6. Yurtta sulh konseyi üyesi Sürer'in son..
    7. Mozambik'teki kasırga ve sel
    8. Başkan Adayı Arslan, muhtarlarla..
    9. "Türk ve Kürt kardeşliği ezelden..
    10. Tunus insani şartlardan yoksun göçmen..
    11. Rusya, Belarus üzerinden Türk..
    12. Kurtulmuş'tan ABD Başkanı Trump'a tepki
    13. Bakan Pakdemirli:“Türk ve Kürt..
    14. Büyükelçi Göktaş, Papa'ya güven..
    15. Bakan Akar, şehit aileleri ve..
    16. Netanyahu’dan Trump’a Golan Tepeleri..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da
    18. Eyüpsultan’da Berat Albayrak’a yoğun..
    19. İmamoğlu: “Ben 10 tane seçim..
    20. Çavuşoğlu'ndan bomba açıklama! 'Maduro..
    21. Arnavutluk-Türkiye maçına doğru
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden İzmir’e..
    23. Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Irak' mesajı
    24. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:..
    25. "Türkiye’nin her yerinde iktidar..
    26. "Terör örgütünün ipini söküyoruz"
    27. Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
    28. İBB Başkanı Uysal: "Kıyamete kadar bu..
    29. Manisa’da traktör devrildi: 1 ölü
    30. İngiliz iş dünyasından "olağanüstü..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!